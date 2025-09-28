Newcastle x Arsenal 28/09: Previsões, Palpite, Onde Assistir

Palpite Newcastle x Arsenal - Premier League - 28/09/2025Veja o melhor palpite Newcastle x Arsenal, pela sexta rodada da Premier League. Prováveis escalações, prognóstico, ficha técnica e estatísticas da partida
A sexta rodada da temporada 2025/26 da Premier League coloca frente a frente duas equipes ambiciosas: Newcastle United e Arsenal. O duelo está marcado para domingo (28), às 12h30 do Brasil, no St. James’ Park.
Os Magpies ainda tentam se adaptar à vida sem Alexander Isak e chegam embalados pela paixão de sua torcida. Já os Gunners de Mikel Arteta sonham com o título e veem na visita ao norte da Inglaterra uma oportunidade para manter-se entre os líderes.
Leia aqui um palpite Newcastle x Arsenal, onde analisamos odds de casas como Superbet, bet365 e Betnacional para lhe ajudar!
Melhores Odds para Newcastle x Arsenal na Premier League
Antes de fundamentar o palpite Newcastle x Arsenal, que tal dar uma olhadinha nas cotações desta partida? Veja abaixo as odds dos principais mercados:
|Ambas Marcam (Sim)
|Luva Bet
|3.35
|3.45
|2.15
|1.85
|Br4bet
|3.40
|3.40
|2.20
|1.80
|bet365
|3.50
|3.30
|2.10
|1.75
|Betnacional
|3.30
|3.50
|2.25
|1.90
|Superbet
|3.45
|3.35
|2.18
|1.82
Os 5 melhores palpites para Newcastle x Arsenal
Os mercados de apostas para esse confronto tendem a valorizar o favoritismo dos visitantes, mas o fator casa e a intensidade do Newcastle equilibram as cotações. Abaixo estão alguns palpites interessantes:
- Vitória do Arsenal, odds acima de 2.0 em casas como na Luvabet
- Under 2,5 gols, odds de 2.48 na Betnacional
- Arsenal vence com empate devolvido (DNB), odd próxima de 1.60 na Superbet
- Ambas as equipes marcam – Não, odds acima de 1.80 na Br4bet
- Placar exato 0–1, cotação superior a 7.0 na bet365
Detalhes dos 5 melhores palpites
Agora vou destrinchar para você quais são os 5 melhores prognósticos Newcastle x Arsenal neste domingo. Veja a seguir a minha fundamentação:
Palpite 1: Vitória do Arsenal
A equipe londrina tem elenco mais qualificado e tem conseguido bons resultados fora de casa.
>> Odds acima de 2.0 em casas como na Luvabet
Nas plataformas como bet365 e BR4bet, a odd para o triunfo visitante costuma ficar acima de 2.0 na aposta simples 1x2, o que representa bom valor para quem confia no domínio dos Gunners.
Palpite 2: Under 2,5 gols
Os jogos recentes entre os clubes geralmente são truncados e com poucas oportunidades claras.
>> Aposte em gols com odds de 2.48 na Betnacional
As defesas são bem montadas e a tendência é de placar apertado. A opção “menos de 2,5 gols” aparece com odds bacanas, refletindo a expectativa de partida fechada.
Palpite 3: Arsenal vence com empate devolvido (draw no bet)
Para quem prefere uma margem de segurança, entrar na vitória do Arsenal com empate anula a aposta é uma alternativa prudente.
>> Odds excelentes de 1.60 na Superbet
Essa seleção está disponível nas principais casas, inclusive na Superbet, com cotação próxima de 1.60.
Palpite 4: Ambas as equipes marcam – Não
A ausência de Isak tem reduzido bastante o poder ofensivo do Newcastle, que ainda busca soluções no ataque.
>> Aproveite odds acima de 1.80 na Br4bet
Do outro lado, o Arsenal mostra consistência defensiva e tem conseguido neutralizar bem seus adversários. Nesse cenário, o mais provável é que apenas um time consiga marcar gols na partida.
Palpite 5: Placar exato 0–1
Para os apostadores que buscam cotações mais altas, o placar mínimo a favor dos visitantes reflete a combinação de solidez defensiva e eficiência de contraataque do Arsenal.
>> Cotação muito alta de 7.0 na bet365
No momento da pesquisa, a odd oferecida para o 0 a 1 passava dos 7,0, apresentando uma ótima relação risco/recompensa bacana nessa bet de placar exato.
Cada mercado tem seus prós e contras. Ao montar sua estratégia, lembre-se de diversificar as apostas e de observar as promoções.
Outros mercados para apostar em Newcastle x Arsenal
Quer apostar em coisas diferentes neste jogo da PL? Veja outros mercados oferecidos pelas melhores casas de apostas do país:
Campeonato Inglês - Premier League
A Premier League 2025/26 chega à sua 6ª rodada com os times já dando sinais claros de como será a briga pelo topo. O Arsenal, novamente candidato ao título, busca manter a consistência fora de casa e provar que pode rivalizar com o Manchester City até o fim.
Já o Newcastle United, jogando em St. James’ Park, tenta recuperar terreno após um começo de campeonato irregular, mas sabe que somar pontos contra os gigantes é vital para sonhar com as vagas europeias.
Esse duelo direto é importante porque coloca frente a frente uma equipe consolidada (Arsenal) contra um time que ainda se reconstrói, mas tem força no elenco e apoio da torcida.
Dependendo do resultado, os Gunners podem abrir vantagem na parte de cima da tabela, enquanto os Magpies precisam reagir para não se afastar dos primeiros colocados logo no início da competição.
>> Saiba mais sobre a Premier League 2025
Tabela de classificação do Campeonato Inglês
Veja a tabela da PL e as classificações de Newcastle x Arsenal neste pré-jogo:
Próximas partidas pela Premier League - 6ª rodada
- Chelsea x Brighton – 27/09/2025 – 11h00;
- Crystal Palace x Liverpool – 27/09/2025 – 11h00;
- Leeds United x Bournemouth – 27/09/2025 – 11h00;
- Manchester City x Burnley – 27/09/2025 – 11h00;
- Nottingham Forest x Sunderland – 27/09/2025 – 13h30;
- Tottenham x Wolverhampton – 27/09/2025 – 16h00;
- Aston Villa x Fulham – 28/09/2025 – 10h00;
- Everton x West Ham – 29/09/2025 – 16h00.
Newcastle - Tentando se recompor
O Newcastle United entra nessa sexta rodada vivendo um processo de reconstrução. A saída de Alexander Isak no meio de 2025 deixou um vazio no ataque, e a diretoria investiu pesado para trazer Anthony Elanga do Nottingham Forest por 55 milhões de euros.
O atacante sueco, aos 23 anos, é visto como peça-chave para o novo ciclo do técnico Eddie Howe, mas ainda busca entrosamento com os companheiros.
Além dele, o clube contratou reforços para o meio campo, como Jacob Ramsey, e para a ala, como o promissor Yoane Wissa, porém ambos chegam lesionados e não estarão à disposição neste confronto.
A equipe tem alternado bons e maus momentos neste início de temporada. Na rodada anterior da Premier League, o time empatou em 0 a 0 com o Bournemouth.
Entre os pontos fortes do Newcastle estão o jogo físico e o aproveitamento em bolas paradas. A presença de Bruno Guimarães na base da jogada acrescenta mobilidade ao time, enquanto Sandro Tonali, oferece passe vertical e chutes de média distância.
Últimos resultados do Newcastle
- Bournemouth 0 x 0 Newcastle – Campeonato Inglês – 21/09/2025;
- Newcastle 1 x 2 Barcelona – Liga dos Campeões – 18/09/2025;
- Newcastle 1 x 0 Wolves – Campeonato Inglês – 13/09/2025;
- Leeds 0 x 0 Newcastle – Campeonato Inglês – 30/08/2025;
- Newcastle 2 x 3 Liverpool – Campeonato Inglês – 25/08/2025.
Arsenal - Com sede de título
O Arsenal atravessa um período de maturidade sob o comando de Mikel Arteta. Depois de bater recordes ofensivos e encerrar a temporada 2024/25 no topo do ataque da liga, os Gunners querem transformar boas campanhas em títulos.
O empate da última rodada contra o Manchester City, mostrou resiliência: mesmo saindo atrás no placar, a equipe reagiu e buscou a igualdade no segundo tempo, com destaque para a atuação segura de Declan Rice no meio de campo e o gol de Gabriel Martinelli.
Mesmo jogando fora de casa, os Gunners tendem a propor o jogo e pressionar alto a saída de bola adversária. A intensidade de Rice e a inteligência tática de Saliba proporcionam equilíbrio entre defesa e ataque.
Um possível ponto vulnerável é a defesa de bolas aéreas; nas partidas contra times fisicamente fortes, o Arsenal sofreu gols em jogadas de escanteio. Com o ambiente hostil de St. James’ Park, a equipe precisa manter a concentração para evitar surpresas.
Últimos resultados do Arsenal
- Arsenal 1 x 1 Manchester City – Campeonato Inglês – 21/09/2025;
- Athletic Bilbao 0 x 2 Arsenal – Liga dos Campeões – 16/09/2025;
- Arsenal 3 x 0 Nottingham Forest – Campeonato Inglês – 13/09/2025;
- Liverpool 1 x 0 Arsenal – Campeonato Inglês – 31/08/2025;
- Arsenal 5 x 0 Leeds United – Campeonato Inglês – 23/08/2025.
Melhores plataformas para apostar na Premier League
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
A rivalidade recente entre Newcastle e Arsenal tem sido marcada por equilíbrio, embora o retrospecto histórico aponte ampla vantagem para os londrinos. Essas foram as últimas partidas de Newcastle x Arsenal:
- Arsenal 3 x 2 Newcastle United – Amistoso – 27/07/2025;
- Arsenal 1 x 0 Newcastle United – Campeonato Inglês – 18/05/2025;
- Newcastle United 2 x 0 Arsenal – Copa da Liga Inglesa – 05/02/2025;
- Arsenal 0 x 2 Newcastle United – Copa da Liga Inglesa – 07/01/2025;
- Newcastle United 1 x 0 Arsenal – Campeonato Inglês – 02/11/2024.
Escalações das equipes para o Campeonato Inglês
As escalações de Newcastle x Arsenal podem sofrer alterações de última hora por questões físicas ou táticas, mas a tendência é que Eddie Howe e Mikel Arteta mantenham a base utilizada nas primeiras rodadas.
Newcastle
Eddie Howe deve apostar em um sistema equilibrado, com força defensiva e transições rápidas pelos lados do campo. Joelinton e Bruno Guimarães seguem como pilares no meio, enquanto Gordon e Woltemade são as principais armas ofensivas.
- Goleiro: Pope;
- Defensores: Trippier, Schar, Dan Burn, Livramento;
- Meio-campistas: Joelinton, Bruno Guimarães, Tonali;
- Atacantes: Elanga, Woltemade, Gordon.
Arsenal
Mikel Arteta deve manter a estrutura que vem dando consistência ao time. Rice e Merino organizam o meio, enquanto Gyokeres aparece como referência no ataque.
- Goleiro: Raya;
- Defensores: Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori;
- Meio-campistas: Zubimendi, Rice, Merino;
- Atacantes: Madueke, Eze, Gyokeres.
Estatísticas relevantes para seus palpites
Algumas estatísticas de Newcastle x Arsenal podem ajudar a compreender melhor o contexto do confronto e orientar os palpites:
- O Arsenal terminou a temporada 2024/25 com a segunda melhor defesa da liga, sofrendo cerca de 33 gols em 38 jogos.
- Já o Newcastle, mesmo sem Isak, marcou 68 gols, mas sofreu 50, mostrando fragilidade defensiva;
- Em 2025/26, os Gunners já sofreram apenas quatro gols nas cinco primeiras rodadas, enquanto os Magpies foram vazados seis vezes;
- O Newcastle vem de 3 jogos com under 2.5 gols na PL;
- O Arsenal vem de 3 jogos com mais de 9.5 cantos.
Perguntas frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Newcastle x Arsenal pela Premier League 25/26?
A partida acontece no domingo, 28 de setembro de 2025, no St. James’ Park, em Newcastle, com início às 12h30 (horário de Brasília).
Onde assistir Newcastle x Arsenal?
A Premier League 2025/26 conta com transmissão exclusiva dos canais ESPN e do serviço de streaming Star+.
Qual é o time favorito a vencer a partida?
Segundo as casas de apostas online, o Arsenal é o favorito a vencer mesmo jogando fora de casa.
Recado do autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!