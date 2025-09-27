Atlético de Madrid x Real Madrid 28/09: Previsões e Palpites

Veja o melhor palpite Atlético de Madrid x Real Madrid, pela sétima rodada da La Liga. Prováveis escalações, melhor bet, pré-jogo e estatísticas do clássico.

A sétima rodada da temporada 2025/26 da La Liga coloca frente a frente duas potências do futebol espanhol: Atlético de Madrid e Real Madrid. O clássico está marcado para sábado (27), às 11h15 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madrid.



O Atlético ainda busca encaixar suas novas peças e chega motivado pela força de sua torcida. Já o Real Madrid de Xabi Alonso vive grande fase e vê no dérbi uma chance de abrir vantagem na liderança do campeonato.



Leia aqui um palpite Atlético de Madrid x Real Madrid, onde analisamos odds de casas como Br4Bet e Esportes da Sorte para lhe ajudar!



Melhores Odds para Atlético de Madrid x Real Madrid na La Liga



Antes de fundamentar o palpite Atlético de Madrid x Real Madrid, que tal dar uma olhada nas cotações desta partida? Veja abaixo as odds dos principais mercados:

Casa de Apostas

Vitória do Atlético Empate Vitória do Real Ambas Marcam (Sim) Br4Bet 2.80 3.30 2.40 1.75 Multibet 2.75 3.20 2.45 1.80 BetMGM 2.70 3.25 2.50 1.78 Esportes da Sorte 2.85 3.30 2.35 1.80 Superbet 2.90 3.45 2.40 1.80

Os 5 melhores palpites para Atlético de Madrid x Real Madrid



Os mercados de apostas para esse confronto tendem a refletir o leve favoritismo do Real Madrid, mas o mando de campo e a rivalidade equilibram bastante as cotações. Abaixo estão alguns palpites interessantes:



Detalhes dos 5 melhores palpites



Agora vou trazer para você quais são as 5 melhores apostas para Atlético de Madrid x Real Madrid neste clássico da capital espanhola. Veja abaixo:



Palpite 1: Número Total de Escanteios – Mais de 10,5



Esse dérbi tem tudo para ser movimentado nas duas áreas, resultando em uma oportunidade de apostas em cantos. O Real Madrid costuma atacar pelos lados com seus laterais e pontas velozes, o que naturalmente gera muitos tiros de canto.



>> Aproveite Odds por volta de 1.80 na Br4Bet



Do outro lado, o Atlético, empurrado pela torcida, deve pressionar em busca do gol, especialmente em bolas paradas e cruzamentos na área. Com ambos os times forçando jogadas ofensivas, a tendência é termos pelo menos 11 escanteios no total.







Palpite 2: Ambas as Equipes Marcam e Over 2,5 Gols



Apesar do histórico recente de placares magros, o cenário atual indica um jogo aberto e com gols. O Real Madrid possui um ataque estelar, com Vinícius Júnior e Mbappé infernizando as defesas adversárias (dificilmente passam em branco).



>> Odds na casa de 2.20 na Multibet



Já o Atlético de Madrid, no caldeirão do Metropolitano, costuma marcar presença no placar (ainda mais se sair atrás, terá que se lançar ao ataque). Assim, apostar que ambos os times marcam e que teremos 3 ou mais gols combina duas expectativas coerentes.







Palpite 3: Mais de 3 Gols asiáticos



Se você acredita em um clássico acima da média em termos ofensivos, a opção “mais de 3 gols” pode ser atraente. Isso significa que esperamos pelo menos quatro gols no jogo (caso ocorram exatamente 3, a aposta é anulada).



>> Gols com odds próxima de 2.00 na BetMGM



O Real Madrid vem de partidas com placares elásticos, mostrando um apetite enorme para balançar as redes. O Atlético, embora tradicionalmente mais cauteloso, não vai poder se retrancar diante da necessidade de vitória e das armas do rival.







Palpite 4: Cartão amarelo para um dos jogadores do Real



Clássico madrilenho é sinônimo de nervos à flor da pele. Historicamente, Atlético e Real fazem partidas muito disputadas, com divididas mais firmes e reclamações acaloradas – receita certa para cartões.



>> Aposte em cartões com odds de 1.50 na Esportes da Sorte



Aqui, a sugestão é apostar que pelo menos um jogador do Real Madrid será advertido com cartão amarelo. A pressão do Atlético em casa deve forçar a defesa merengue a parar jogadas no meio com faltas táticas.



Nomes como Tchouaméni e Valverde costumam cometer faltas fortes quando o jogo aperta, e a arbitragem não costuma aliviar em dérbis. Embora a odd seja mais baixa (afinal é um evento bem provável), é uma bet interessante.







Palpite 5: Primeiro Gol de Antoine Griezmann



Se tem alguém que gosta de decidir em jogos grandes pelo lado colchonero, esse alguém é Antoine Griezmann. O craque francês é a referência do ataque do Atlético e costuma aparecer nos momentos importantes.



>> Cotação superior a 6.0 na Superbet



A aposta aqui é que Griezmann marque o primeiro gol da partida. As razões? Ele é o cobrador oficial de pênaltis do Atlético de Madrid (qualquer penal a favor, a chance dele converter é enorme) e vive os clássicos com intensidade.







Outros mercados para apostar em Atlético de Madrid x Real Madrid



Se quiser dar palpites em possibilidades diferentes, listamos aqui outras opções nas melhores casas de apostas do Brasil:







Campeonato Espanhol - La Liga



A La Liga 2025/26 chega à sua 7ª rodada tendo como destaque o clássico Real Madrid x Atlético de Madrid. O campeonato vai tomando forma e já dá indicativos claros da briga pelo topo.



O Real Madrid, determinado a retomar o título que escapou na última temporada, faz até aqui uma campanha impecável. Com seis vitórias em seis jogos, o gigante merengue ocupa a liderança isolada e mostra um futebol envolvente, embalado pela chegada de reforços de peso e pela mentalidade ofensiva imposta por Xabi Alonso.



Já o Atlético de Madrid, defendendo o título espanhol, tenta se encontrar neste início de competição. Jogando diante de sua torcida nesta rodada, os colchoneros sabem que pontuar no clássico é vital.



Este duelo direto é importante porque coloca frente a frente um time consolidado e em ótima fase (Real) contra um elenco talentoso que ainda busca encaixe (Atlético).



>> Saiba mais sobre a La Liga 2025



Tabela de classificação da La Liga



Confira a tabela do Campeonato Espanhol e as classificações de Atlético de Madrid x Real Madrid antes deste jogo de sábado:



0



Próximas partidas pela La Liga - 7ª rodada



Girona x Espanyol – 26/09/2025 – 16h00;



Getafe x Levante – 27/09/2025 – 09h00;



Mallorca x Alavés – 27/09/2025 – 13h30;



Villarreal x Athletic Bilbao – 27/09/2025 – 16h00;



Rayo Vallecano x Sevilla – 28/09/2025 – 09h00;



Elche x Celta de Vigo – 28/09/2025 – 11h15;



Barcelona x Real Sociedad – 28/09/2025 – 13h30;



Real Betis x Osasuna – 28/09/2025 – 16h00;



Valencia x Real Oviedo – 29/09/2025 – 16h00.



Atlético de Madrid - Buscado melhorar na temporada



Depois de dar trabalho na La Liga passada, o time de Diego Simeone passou por mudanças importantes no elenco.



A diretoria investiu pesado em reforços: chegaram o habilidoso meia Álex Baena (ex-Villarreal) para dar criatividade ao meio-campo, o atacante italiano Giacomo Raspadori (ex-Napoli) para aumentar as opções ofensivas, além do lateral Matteo Ruggeri e do zagueiro David Hancko para reforçar o sistema defensivo.



Também pintou no elenco o jovem volante Johnny Cardoso, numa clara demonstração de que o Atlético quer um elenco robusto para brigar por todos os títulos.



Essas caras novas ainda buscam entrosamento com a base campeã, e os resultados do Atlético no início da temporada têm sido irregulares.



Para o clássico, Simeone confia na liderança técnica de Antoine Griezmann (principal referência no ataque e ídolo da torcida) e na segurança do goleiro Jan Oblak lá atrás. O capitão Koke coordena o meio-campo ao lado de Marcos Llorente e Rodrigo De Paul.



Últimos resultados do Atlético de Madrid



Atlético de Madrid 3 x 2 Rayo Vallecano – Campeonato Espanhol – 24/09/2025;



Mallorca 1 x 1 Atlético de Madrid – Campeonato Espanhol – 21/09/2025;



Liverpool 3 x 2 Atlético de Madrid – Liga dos Campeões – 17/09/2025;



Atlético de Madrid 2 x 0 Villarreal – Campeonato Espanhol – 13/09/2025;



Alavés 1 x 1 Atlético de Madrid – Campeonato Espanhol – 30/08/2025.



Real Madrid - Arranque perfeito apesar dos desfalques



Se o Atlético oscila, o Real Madrid vive um início de temporada de encher os olhos. Sob o comando do técnico Xabi Alonso, os merengues emplacaram uma sequência perfeita de vitórias no campeonato e lideram a La Liga com autoridade.



São 18 pontos em 6 jogos, campanha que empolga o torcedor e já coloca o Real como time a ser batido na corrida pelo título. O novo treinador, ídolo do clube nos tempos de jogador, implementou um estilo que mescla posse de bola inteligente com verticalidade.



Nas últimas partidas, o Real exibiu um poder de fogo impressionante. Vem de uma goleada por 4x1 sobre o Levante fora de casa, em que Vinícius Júnior deu show (gol de trivela e assistência) e Mbappé desencantou marcando duas vezes.



Para o clássico, a expectativa é de um Real Madrid ofensivo, mesmo jogando no campo do rival. Xabi Alonso não costuma abdicar de atacar. E com as peças que tem, não há por quê.



>> Confira mais previsões para apostar no Real Madrid hoje



Últimos resultados do Real Madrid



Levante 1 x 4 Real Madrid – Campeonato Espanhol – 23/09/2025;



Real Madrid 2 x 0 Espanyol – Campeonato Espanhol – 20/09/2025;



Real Madrid 2 x 1 Olympique de Marseille – Liga dos Campeões – 16/09/2025;



Real Sociedad 1 x 2 Real Madrid – Campeonato Espanhol – 13/09/2025;



Real Madrid 2 x 1 Mallorca – Campeonato Espanhol – 30/08/2025.



Melhores plataformas para apostar na La Liga







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



A rivalidade recente entre Atlético de Madrid e Real Madrid tem sido marcada por equilíbrio. Veja abaixo os últimos jogos do clássico espanhol:



Atlético de Madrid 1 x 0 Real Madrid – Liga dos Campeões – 12/03/2025;



Real Madrid 2 x 1 Atlético de Madrid – Liga dos Campeões – 04/03/2025;



Real Madrid 1 x 1 Atlético de Madrid – Campeonato Espanhol – 08/02/2025;



Atlético de Madrid 1 x 1 Real Madrid – Campeonato Espanhol – 29/09/2024;



Real Madrid 1 x 1 Atlético de Madrid – Campeonato Espanhol – 04/02/2024.



Escalações das equipes para a La Liga



Claro que tudo pode mudar de última hora, né? Sempre pinta aquela lesão de treino ou ajuste tático surpresa. Mas, no geral, a tendência é Simeone e Xabi Alonso irem com o que já virou a base deles nesse começo de temporada.



Veja as prováveis escalações de Atlético de Madrid x Real Madrid:



Atlético Madrid



O time da casa de vir assim:



Goleiro: Oblak;



Defensores: Nahuel Molina, Savi, Giménez, Ruggeri;



Meio-campistas: Marcos Llorente, Koke, De Paul, Álex Baena;



Atacantes: Griezmann, Morata.



Real Madrid



Já os merengues:



Goleiro: Courtois;



Defensores: Trent Alexander-Arnold, Militão, Alaba, Fran García;



Meio-campistas: Tchouaméni, Valverde, Bellingham;



Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrygo, Mbappé.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Separei algumas estatísticas de Atlético de Madrid x Real Madrid que ajudam a entender o peso desse clássico e podem dar aquela luz na hora de montar os palpites. Se liga:



O Real Madrid terminou a temporada 2024/25 com uma das defesas menos vazadas da liga (sofrendo cerca de 35 gols em 38 jogos).

Já o Atlético, mesmo campeão, marcou 60+ gols mas sofreu 50;

Na temporada 2025/26, os merengues sofreram apenas 3 gols nas seis primeiras rodadas, enquanto os colchoneros foram vazados 5 vezes em cinco jogos;

4 dos últimos 5 dérbis entre Atlético e Real tiveram no máximo 2 gols no placar – jogos tensos e de defesas levando a melhor;



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Atlético de Madrid x Real Madrid pela La Liga?



A partida acontece no sábado, 27 de setembro de 2025, no Estádio Metropolitano, em Madrid, com início às 11h15 (horário de Brasília).



Onde assistir Atlético de Madrid x Real Madrid?



O Campeonato Espanhol 2025/26 conta com transmissão exclusiva dos canais ESPN e pelo streaming Star+.



Qual é o time favorito a vencer a partida Atlético de Madrid x Real Madrid?



Segundo as casas de apostas online, o Real Madrid é apontado como o favorito a vencer o duelo mesmo jogando fora de casa. As ótimas atuações recentes dos merengues fazem com que tenham um leve favoritismo nas cotações.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



Artigos relacionados

