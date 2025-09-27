Atlético de Madrid x Real Madrid 28/09: Previsões e Palpites

Atlético de Madrid x Real Madrid - Campeonato Espanhol - 27/09/2025Veja o melhor palpite Atlético de Madrid x Real Madrid, pela sétima rodada da La Liga. Prováveis escalações, melhor bet, pré-jogo e estatísticas do clássico.
A sétima rodada da temporada 2025/26 da La Liga coloca frente a frente duas potências do futebol espanhol: Atlético de Madrid e Real Madrid. O clássico está marcado para sábado (27), às 11h15 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madrid.
O Atlético ainda busca encaixar suas novas peças e chega motivado pela força de sua torcida. Já o Real Madrid de Xabi Alonso vive grande fase e vê no dérbi uma chance de abrir vantagem na liderança do campeonato.
Leia aqui um palpite Atlético de Madrid x Real Madrid, onde analisamos odds de casas como Br4Bet e Esportes da Sorte para lhe ajudar!
Melhores Odds para Atlético de Madrid x Real Madrid na La Liga
Antes de fundamentar o palpite Atlético de Madrid x Real Madrid, que tal dar uma olhada nas cotações desta partida? Veja abaixo as odds dos principais mercados:
Os 5 melhores palpites para Atlético de Madrid x Real Madrid
Os mercados de apostas para esse confronto tendem a refletir o leve favoritismo do Real Madrid, mas o mando de campo e a rivalidade equilibram bastante as cotações. Abaixo estão alguns palpites interessantes:
- Número total de escanteios – Mais de 10,5, com odds por volta de 1.80 na Br4Bet
- Ambas as equipes marcam e Over 2,5 gols, com odds na casa de 2.20 na Multibet
- Mais de 3 gols na partida, com odd próxima de 2.00 na BetMGM
- Cartão amarelo para um dos jogadores do Real Madrid, cotação por volta de 1.50 na Esportes da Sorte
- Primeiro gol de Antoine Griezmann, com cotação superior a 6.0 em plataformas como a SuperbetS
Detalhes dos 5 melhores palpites
Agora vou trazer para você quais são as 5 melhores apostas para Atlético de Madrid x Real Madrid neste clássico da capital espanhola. Veja abaixo:
Palpite 1: Número Total de Escanteios – Mais de 10,5
Esse dérbi tem tudo para ser movimentado nas duas áreas, resultando em uma oportunidade de apostas em cantos. O Real Madrid costuma atacar pelos lados com seus laterais e pontas velozes, o que naturalmente gera muitos tiros de canto.
>> Aproveite Odds por volta de 1.80 na Br4Bet
Do outro lado, o Atlético, empurrado pela torcida, deve pressionar em busca do gol, especialmente em bolas paradas e cruzamentos na área. Com ambos os times forçando jogadas ofensivas, a tendência é termos pelo menos 11 escanteios no total.
Palpite 2: Ambas as Equipes Marcam e Over 2,5 Gols
Apesar do histórico recente de placares magros, o cenário atual indica um jogo aberto e com gols. O Real Madrid possui um ataque estelar, com Vinícius Júnior e Mbappé infernizando as defesas adversárias (dificilmente passam em branco).
>> Odds na casa de 2.20 na Multibet
Já o Atlético de Madrid, no caldeirão do Metropolitano, costuma marcar presença no placar (ainda mais se sair atrás, terá que se lançar ao ataque). Assim, apostar que ambos os times marcam e que teremos 3 ou mais gols combina duas expectativas coerentes.
Palpite 3: Mais de 3 Gols asiáticos
Se você acredita em um clássico acima da média em termos ofensivos, a opção “mais de 3 gols” pode ser atraente. Isso significa que esperamos pelo menos quatro gols no jogo (caso ocorram exatamente 3, a aposta é anulada).
>> Gols com odds próxima de 2.00 na BetMGM
O Real Madrid vem de partidas com placares elásticos, mostrando um apetite enorme para balançar as redes. O Atlético, embora tradicionalmente mais cauteloso, não vai poder se retrancar diante da necessidade de vitória e das armas do rival.
Palpite 4: Cartão amarelo para um dos jogadores do Real
Clássico madrilenho é sinônimo de nervos à flor da pele. Historicamente, Atlético e Real fazem partidas muito disputadas, com divididas mais firmes e reclamações acaloradas – receita certa para cartões.
>> Aposte em cartões com odds de 1.50 na Esportes da Sorte
Aqui, a sugestão é apostar que pelo menos um jogador do Real Madrid será advertido com cartão amarelo. A pressão do Atlético em casa deve forçar a defesa merengue a parar jogadas no meio com faltas táticas.
Nomes como Tchouaméni e Valverde costumam cometer faltas fortes quando o jogo aperta, e a arbitragem não costuma aliviar em dérbis. Embora a odd seja mais baixa (afinal é um evento bem provável), é uma bet interessante.
Palpite 5: Primeiro Gol de Antoine Griezmann
Se tem alguém que gosta de decidir em jogos grandes pelo lado colchonero, esse alguém é Antoine Griezmann. O craque francês é a referência do ataque do Atlético e costuma aparecer nos momentos importantes.
>> Cotação superior a 6.0 na Superbet
A aposta aqui é que Griezmann marque o primeiro gol da partida. As razões? Ele é o cobrador oficial de pênaltis do Atlético de Madrid (qualquer penal a favor, a chance dele converter é enorme) e vive os clássicos com intensidade.
Outros mercados para apostar em Atlético de Madrid x Real Madrid
Se quiser dar palpites em possibilidades diferentes, listamos aqui outras opções nas melhores casas de apostas do Brasil:
Campeonato Espanhol - La Liga
A La Liga 2025/26 chega à sua 7ª rodada tendo como destaque o clássico Real Madrid x Atlético de Madrid. O campeonato vai tomando forma e já dá indicativos claros da briga pelo topo.
O Real Madrid, determinado a retomar o título que escapou na última temporada, faz até aqui uma campanha impecável. Com seis vitórias em seis jogos, o gigante merengue ocupa a liderança isolada e mostra um futebol envolvente, embalado pela chegada de reforços de peso e pela mentalidade ofensiva imposta por Xabi Alonso.
Já o Atlético de Madrid, defendendo o título espanhol, tenta se encontrar neste início de competição. Jogando diante de sua torcida nesta rodada, os colchoneros sabem que pontuar no clássico é vital.
Este duelo direto é importante porque coloca frente a frente um time consolidado e em ótima fase (Real) contra um elenco talentoso que ainda busca encaixe (Atlético).
>> Saiba mais sobre a La Liga 2025
Tabela de classificação da La Liga
Confira a tabela do Campeonato Espanhol e as classificações de Atlético de Madrid x Real Madrid antes deste jogo de sábado:
0
Próximas partidas pela La Liga - 7ª rodada
- Girona x Espanyol – 26/09/2025 – 16h00;
- Getafe x Levante – 27/09/2025 – 09h00;
- Mallorca x Alavés – 27/09/2025 – 13h30;
- Villarreal x Athletic Bilbao – 27/09/2025 – 16h00;
- Rayo Vallecano x Sevilla – 28/09/2025 – 09h00;
- Elche x Celta de Vigo – 28/09/2025 – 11h15;
- Barcelona x Real Sociedad – 28/09/2025 – 13h30;
- Real Betis x Osasuna – 28/09/2025 – 16h00;
- Valencia x Real Oviedo – 29/09/2025 – 16h00.
Atlético de Madrid - Buscado melhorar na temporada
Depois de dar trabalho na La Liga passada, o time de Diego Simeone passou por mudanças importantes no elenco.
A diretoria investiu pesado em reforços: chegaram o habilidoso meia Álex Baena (ex-Villarreal) para dar criatividade ao meio-campo, o atacante italiano Giacomo Raspadori (ex-Napoli) para aumentar as opções ofensivas, além do lateral Matteo Ruggeri e do zagueiro David Hancko para reforçar o sistema defensivo.
Também pintou no elenco o jovem volante Johnny Cardoso, numa clara demonstração de que o Atlético quer um elenco robusto para brigar por todos os títulos.
Essas caras novas ainda buscam entrosamento com a base campeã, e os resultados do Atlético no início da temporada têm sido irregulares.
Para o clássico, Simeone confia na liderança técnica de Antoine Griezmann (principal referência no ataque e ídolo da torcida) e na segurança do goleiro Jan Oblak lá atrás. O capitão Koke coordena o meio-campo ao lado de Marcos Llorente e Rodrigo De Paul.
Últimos resultados do Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid 3 x 2 Rayo Vallecano – Campeonato Espanhol – 24/09/2025;
- Mallorca 1 x 1 Atlético de Madrid – Campeonato Espanhol – 21/09/2025;
- Liverpool 3 x 2 Atlético de Madrid – Liga dos Campeões – 17/09/2025;
- Atlético de Madrid 2 x 0 Villarreal – Campeonato Espanhol – 13/09/2025;
- Alavés 1 x 1 Atlético de Madrid – Campeonato Espanhol – 30/08/2025.
Real Madrid - Arranque perfeito apesar dos desfalques
Se o Atlético oscila, o Real Madrid vive um início de temporada de encher os olhos. Sob o comando do técnico Xabi Alonso, os merengues emplacaram uma sequência perfeita de vitórias no campeonato e lideram a La Liga com autoridade.
São 18 pontos em 6 jogos, campanha que empolga o torcedor e já coloca o Real como time a ser batido na corrida pelo título. O novo treinador, ídolo do clube nos tempos de jogador, implementou um estilo que mescla posse de bola inteligente com verticalidade.
Nas últimas partidas, o Real exibiu um poder de fogo impressionante. Vem de uma goleada por 4x1 sobre o Levante fora de casa, em que Vinícius Júnior deu show (gol de trivela e assistência) e Mbappé desencantou marcando duas vezes.
Para o clássico, a expectativa é de um Real Madrid ofensivo, mesmo jogando no campo do rival. Xabi Alonso não costuma abdicar de atacar. E com as peças que tem, não há por quê.
>> Confira mais previsões para apostar no Real Madrid hoje
Últimos resultados do Real Madrid
- Levante 1 x 4 Real Madrid – Campeonato Espanhol – 23/09/2025;
- Real Madrid 2 x 0 Espanyol – Campeonato Espanhol – 20/09/2025;
- Real Madrid 2 x 1 Olympique de Marseille – Liga dos Campeões – 16/09/2025;
- Real Sociedad 1 x 2 Real Madrid – Campeonato Espanhol – 13/09/2025;
- Real Madrid 2 x 1 Mallorca – Campeonato Espanhol – 30/08/2025.
Melhores plataformas para apostar na La Liga
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
A rivalidade recente entre Atlético de Madrid e Real Madrid tem sido marcada por equilíbrio. Veja abaixo os últimos jogos do clássico espanhol:
- Atlético de Madrid 1 x 0 Real Madrid – Liga dos Campeões – 12/03/2025;
- Real Madrid 2 x 1 Atlético de Madrid – Liga dos Campeões – 04/03/2025;
- Real Madrid 1 x 1 Atlético de Madrid – Campeonato Espanhol – 08/02/2025;
- Atlético de Madrid 1 x 1 Real Madrid – Campeonato Espanhol – 29/09/2024;
- Real Madrid 1 x 1 Atlético de Madrid – Campeonato Espanhol – 04/02/2024.
Escalações das equipes para a La Liga
Claro que tudo pode mudar de última hora, né? Sempre pinta aquela lesão de treino ou ajuste tático surpresa. Mas, no geral, a tendência é Simeone e Xabi Alonso irem com o que já virou a base deles nesse começo de temporada.
Veja as prováveis escalações de Atlético de Madrid x Real Madrid:
Atlético Madrid
O time da casa de vir assim:
- Goleiro: Oblak;
- Defensores: Nahuel Molina, Savi, Giménez, Ruggeri;
- Meio-campistas: Marcos Llorente, Koke, De Paul, Álex Baena;
- Atacantes: Griezmann, Morata.
Real Madrid
Já os merengues:
- Goleiro: Courtois;
- Defensores: Trent Alexander-Arnold, Militão, Alaba, Fran García;
- Meio-campistas: Tchouaméni, Valverde, Bellingham;
- Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrygo, Mbappé.
Estatísticas relevantes para seus palpites
Separei algumas estatísticas de Atlético de Madrid x Real Madrid que ajudam a entender o peso desse clássico e podem dar aquela luz na hora de montar os palpites. Se liga:
- O Real Madrid terminou a temporada 2024/25 com uma das defesas menos vazadas da liga (sofrendo cerca de 35 gols em 38 jogos).
- Já o Atlético, mesmo campeão, marcou 60+ gols mas sofreu 50;
- Na temporada 2025/26, os merengues sofreram apenas 3 gols nas seis primeiras rodadas, enquanto os colchoneros foram vazados 5 vezes em cinco jogos;
- 4 dos últimos 5 dérbis entre Atlético e Real tiveram no máximo 2 gols no placar – jogos tensos e de defesas levando a melhor;
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Atlético de Madrid x Real Madrid pela La Liga?
A partida acontece no sábado, 27 de setembro de 2025, no Estádio Metropolitano, em Madrid, com início às 11h15 (horário de Brasília).
Onde assistir Atlético de Madrid x Real Madrid?
O Campeonato Espanhol 2025/26 conta com transmissão exclusiva dos canais ESPN e pelo streaming Star+.
Qual é o time favorito a vencer a partida Atlético de Madrid x Real Madrid?
Segundo as casas de apostas online, o Real Madrid é apontado como o favorito a vencer o duelo mesmo jogando fora de casa. As ótimas atuações recentes dos merengues fazem com que tenham um leve favoritismo nas cotações.
Recado do autor
