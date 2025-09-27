Fluminense x Botafogo 28/09: Previsões, Odds e Onde Assistir

Palpite Fluminense x Botafogo: Confira os principais mercados, estatísticas atualizadas e as melhores odds para apostar no Brasileirão

Fluminense e Botafogo se enfrentam no clássico carioca e precisam muito da vitória a essa altura do Brasileirão. A partida acontece no dia 28 de setembro de 2025, às 16 horas, no Maracanã.



O Fogão venceu apenas uma das últimas cinco partidas disputadas e precisa se recuperar na luta pelo G4. Já o Fluminense perdeu a vaga nas semifinais da Sul-Americana e o seu treinador e, e necessita do triunfo para se estabilizar nesse final de temporada.



Confira aqui os palpites, as melhores odds da BetMGM, as escalações e as melhores casas de apostas para esse clássico carioca.



Melhores Odds para Fluminense x Botafogo no Brasileirão



Confira a tabela abaixo com as melhores odds para fazer os seus palpites em Fluminense x Botafogo no Brasileirão 2025.



Os 5 melhores palpites para Fluminense x Botafogo



Fluminense x Botafogo fazem um clássico de times desesperados por uma vitória e pela reabilitação no campeonato. Afinal, os dois vêm de resultados terríveis recentemente. Confira a seguir os melhores palpites para Fluminense x Botafogo no Brasileirão.



Detalhes dos 5 melhores palpites



Veja aqui os principais detalhes dos melhores palpites para o duelo entre Botafogo x Fluminense pela 25ª rodada.



Palpite 1: Fluminense vence o jogo



Apesar de estar atrás na tabela e vir em um momento complicado com Renato Gaúcho pedindo demissão, o Tricolor das Laranjeiras aparece como favorito nas plataformas e acredito que ele pode surpreender com a vitória.



Por isso mesmo, o triunfo do time tricolor me parece um bom palpite para Fluminense x Botafogo nesta rodada do Brasileirão.







Palpite 2: Menos de 2,5 Gols no jogo



As últimas partidas entre os dois times válidas pelo Brasileirão terminaram com menos de três gols e considerando a situação das equipes, essa deve ser uma partida com pouca bola na rede.



Assim, vejo o mercado de menos de 2,5 gols na partida como um bom palpite para Fluminense x Botafogo, em um jogo que deve ser bastante truncado.







Palpite 3: Menos de 9,5 escanteios no jogo



Os dois times não têm uma média alta de cantos por partida, sendo a do Botafogo de 4,83 a seu favor e a do Fluminense de 4,44 por jogo. E vejo essa como uma partida com poucas bolas saindo pela linha de fundo.



Portanto, o mercado “menos de 9,5 escanteios no jogo” me parece bem interessante e tem uma odd atrativa para quem quer fazer seu palpite em Fluminense x Botafogo.







Palpite 4: Mais de 5,5 cartões no jogo



As duas partidas entre os rivais cariocas em 2025 foram marcadas por um alto número de cartões amarelos e considerando que as duas equipes estão com os nervos à flor da pele, esse padrão deverá se manter no duelo de domingo.



O mercado de “mais de 5,5 cartões” no jogo tem uma odd que vale a pena ficar de olho como um ótimo palpite para Fluminense x Botafogo.







Palpite 5: Agustín Canobbio – Mais de 0,5 chutes a gol



O uruguaio não marca tantos gols, mas coloca a bola na rede em momentos importantes e costuma ser muito participativo nas ações ofensivas do Fluminense com chutes para o gol adversário.



Considerando tudo isso, a odd 2.05 na BetMGM para que o uruguaio dê pelo menos um chute em direção ao gol me parece um excelente palpite para o clássico Fluminense x Botafogo.







Outros mercados para apostar em Fluminense x Botafogo







Campeonato Brasileiro - Série A



O Brasileirão entra em sua reta final com cada time buscando pontuar ao máximo em busca de seus objetivos no campeonato. E Fluminense e Botafogo vivem bem essa realidade.



O time da Estrela Solitária empatou dois dos três últimos jogos pelo campeonato e está fora do G4, então uma vitória em fora de casa contra o rival carioca pode colocar o time de volta no grupo dos 4 melhores e dar moral para o restante da temporada.



Por outro lado, o Fluminense foi eliminado da Sul-Americana pelo Lanúns, em casa, e ainda perdeu o técnico Renato Gaúcho, que pediu demissão. Ocupando apenas a 8ª posição, o Tricolor está longe do G6 e precisa do triunfo para sonhar com a vaga na Libertadores.



Tabela de classificação do Brasileirão







Próximas partidas pelo Brasileirão



Fortaleza x Sport – 27/09/2025 – 16:00;



Juventude x Internacional – 27/09/2025 – 18:30;



Vasco x Cruzeiro – 27/09/2025 – 18:30;



Atlético-MG x Mirassol - 27/09/2025 – 21:00;



Grêmio x Vitória - 28/09/2025 – 11:00;



Bahia x Palmeiras - 28/09/2025 – 16:00;



Red Bull Bragantino x Santos - 28/09/2025 – 18:30;



Corinthians x Flamengo - 28/09/2025 – 20:30;



São Paulo x Ceará - 29/09/2025 – 20:00.



Fluminense – Vencer para continuar em busca da vaga na Libertadores



O Fluminense vem em um momento bem complicado na temporada: foi eliminado em casa pelo Lanús na Sul-Americana, foi vaiado pela torcida e viu seu treinador pedir demissão logo após a partida.



Dos quatro últimos jogos disputados, o Tricolor venceu somente uma, contra o Vitória, e agora ocupa a 8ª posição, distante do grupo dos times classificados à Libertadores. Então a vitória será fundamental para continuar na busca pelo objetivo principal.



Com Marcão de técnico interino, o Flu precisará contar com os talentos de Canobbio, Cano e Serna para tentar conquistar os três pontos atuando no Maracanã contra o rival carioca.



Últimos resultados do Fluminense



Fluminense 1 x 1 Lanús;



Vitória 0 x 1 Fluminense;



Lanús 1 x 0 Fluminense;



Fluminense 0 x 1 Corinthians;



Fluminense 2 x 0 Bahia.

Botafogo – A vitória é fundamental para voltar ao G4



O Botafogo vive uma temporada bem diferente da passada, quando conquistou a Libertadores e o Brasileirão. Eliminado de todas as competições, o Fogão foca agora somente no torneio nacional.



E a lua de mel da torcida com o técnico Davide Ancelotti já acabou faz tempo, com o italiano ouvindo críticas e vaias após maus resultados em casa. Dos cinco últimos jogos, o time venceu somente um e agora está fora do G4.



Para conseguir superar o mau momento e lutar por uma vaga direta na próxima Libertadores, a torcida confia em nomes como Montoro, Savarino e Chris Ramos.



Últimos resultados do Botafogo



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Os rivais cariocas têm um grande histórico de confrontos em várias competições, mas os duelos mais recentes favorecem totalmente ao Fogão. Veja os resultados das últimas partidas entre Fluminense x Botafogo.



Botafogo 2 x 0 Fluminense - 26/04/2025;



Botafogo 2 x 1 Fluminense - 29/01/2025;



Fluminense 0 x 1 Botafogo - 21/09/2024;



Botafogo 1 x 0 Fluminense - 11/06/2024;



Fluminense 2 x 4 Botafogo - 03/03/2024.



Escalações das equipes para o Brasileirão



Os dois treinadores terão desfalques e precisarão pensar muito para montar os times ideais para conquistar os três pontos. Veja as prováveis escalações de Fluminense x Botafogo.



Fluminense



Agora sem Renato Gaúcho, o Flu será comandado por Marcão, que não poderá contar com Igor Rabello, expulso contra o Vitória, mas terá o restante do time à disposição.



Goleiro: Fábio;



Laterais: Guga, Samuel Xavier;



Zagueiros: Freytes, Thiago Silva;



Meio-campistas: Hércules, Martinelli, Serna e Acosta;



Atacantes: Canobbio e Everaldo.



Botafogo



O treinador Davide Ancelotti não terá Barboza e Kaio à disposição, suspenso pelo 3º amarelo e expulso, respectivamente, e tem jogadores no DM como Alex Telles e Nathan Fernandes.



Goleiro: Léo Linck;



Laterais: Cuiabano, Vitinho;



Zagueiros: David Ricardo, Marçal;



Meio-campistas: Savarino, Newton, Matheus Fernandes e Marlon Freitas;



Atacantes: Artur e Arthur Cabral.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as estatísticas de Fluminense x Botafogo mais relevantes para você apostar nesse jogo.



O Botafogo venceu o Fluminense nos últimos 8 jogos entre os times;

O Flu não derrota o rival em casa desde 2022;

Germán Cano é o artilheiro do Fluminense na temporada com 13 gols;

Marlon Freitas recebeu 5 cartões amarelos no Brasileirão em 22 partidas;



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Fluminense x Botafogo pelo Brasileirão?



A partida entre Fluminense x Botafogo será disputada no dia 28 de setembro de 2025, às 16 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro.



Onde assistir Fluminense x Botafogo?



O jogo entre Fluminense x Botafogo será transmitido pela TV Globo (TV Aberta) e pelo Premiere (Pay-Per-View).



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Fluminense tem um leve favoritismo nas principais casas de apostas, mas o Botafogo pode surpreender o Tricolor no Maracanã.

Recado do autor



