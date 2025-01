A Série A italiana voltou a ter os grandes holofotes dos melhores campeonatos de clubes do mundo. Por isso, as melhores casas de apostas do Brasil trazem odds de valor para o jogaço entre Atalanta x Juventus. Os dois times estão brigando por coisas importantes neste ano e medem força numa partida de tirar o fôlego. E nada melhor do que saber tudo sobre esse jogo aqui com a gente!

Campeonato Italiano - Série A



A Série A do Campeonato Italiano está pegando fogo nesta temporada. Recheada de disputas acirradas pelo topo da tabela e pelas vagas nas próximas competições internacionais. As equipes que brigam pela taça se reforçaram com grandes nomes e o nível do torneio está chegando aos tempos áureos do Calccio. É nesse contexto que Juventus x Atalanta se enfrentam na casa da Atalanta pela 19ª rodada.

Pelo lado do time da casa, comandado pelo técnico Gian Piero Gasperini, o objetivo é se manter na ponta da competição. O time está numa perseguição cabeça a cabeça com o Napoli, quer se isolar na frente. Já pelo lado da Juve, os comandados do técnico Thiago Motta querem se consolidar no bloco da frente. A equipe alvinegra precisa melhorar seu desempenho fora de casa no campeonato e uma vitória poderiam aumentar a confiança do grupo.



Tabela de classificações do Campeonato Italiano



Atalanta - Manter a liderança para o Bicampeonato



Uma análise das estatísticas de Atalanta x Juventus passa pelo momento de ambas as equipes. Não restam dúvidas de que o time de Gasperini, com uma rodada a menos, é um dos fortes candidatos ao título. Com um elenco bastante coeso e que tem o DNA da Atalanta dos últimos anos, conquistar o caneco é algo factível. Para isso, o time precisa se manter forte dentro de casa e vencer uma partida que pode ser considerada de 6 pontos.

A Atalanta viu o Napoli passar na frente da tabela antes de ser eliminada nas semifinais da SuperCopa, o que foi um baque e tanto. Isso porque acabou por terminar com uma ótima sequência de 10 vitórias consecutivas na Série A. O time da Atalanta ainda está na disputa pelo Scudetto e está fazendo uma ótima campanha na Liga dos Campeões da UEFA desta temporada. Tudo isso depois de triunfar na Liga Europa na temporada passada.

Já no que se refere ao time, depois de um período afastado, o artilheiro Mateo Retegui, voltou aos treinos na semana passada. O camisa 32 está entrando em forma, assim como o veterano lateral Juan Cuadrado, que está recuperado de um problema na coxa. Eles se juntam com Ademola Lookman, que vem fazendo uma temporada consistente.



Últimos resultados do Atalanta



Lazio 1 x 1 Atalanta;



Atalanta 3 x 2 Empoli;



Cagliari 0 x 1 Atalanta;



Atalanta 2 x 1 Milan;



Roma 0 x 2 Atalanta.



Juventus - Um time em busca do equilíbrio



Se tem um time que quer conseguir um equilíbrio é a Juventus. O time de Thiago Motta tem tido um início de temporada difícil, ainda mais depois de ter sofrido nas semifinais da Supercopa Italiana. Essa derrota vai ser dura de digerir depois de um erro de Manuel Locatelli e o gol contra de Federico Gatti contra o Milan. Na Série A as coisas não são muito diferentes porque a Juve viu a Fiorentina empatar nos minutos finais.

Não há dúvidas de que o elenco precisa lidar bem com as frustrações para perseguir os líderes do campeonato. Além disso, uma vaga na próxima Champions League deve ser prioridade para um time acostumado a grandes jogos. Porém, para voltar a vencer torneios a equipe precisa estar saudável.

Esse é o caso de Dusan Vlahovic e Francisco Conceição que tiveram problemas musculares. Os dois jogadores foram dúvidas até os últimos momentos antes do clássico de Turim, porque eles treinaram individualmente na semana da partida. Thiago Motta precisa se superar para que o Juventus x Atalanta palpite seja favorável. Um time que viu muitos dos seus jogos terminarem empatados precisa dar a resposta para sua fanática torcida.



Últimos resultados do Juventus



Juventus 2 x 2 Fiorentina;



Monza 1 x 2 Juventus;



Juventus 2 x 2 Venezia;



Juventus 2 x 2 Bologna;



Lecce 1 x 1 Juventus.



Os 5 melhores palpites do jogo - Atalanta x Juventus



Para se ter um bom palpite de Atalanta x Juventus é preciso analisar todos os fatores que rodeiam a partida. Vamos apresentar as odds para apostar nesse jogaço. No entanto, fique ligado que são apenas sugestões, o mais importante sempre será a sua análise do momento. Depois, é só escolher um dos melhores sites de apostas do mundo para fazer suas jogadas com responsabilidade.



Número Total de Escanteios – Mais de 10,5



O mercado de total em escanteios é sempre um mercado interessante para a Série A do Campeonato Italiano. Isso é assim porque as chances são boas de conseguir números relativamente altos em comparação com outros torneios. Muito se deve ao fato de as equipes italianas serem conhecidas pelas suas fortes defesas e entrosados sistemas defensivos. Isso faz com que o jogo pelo alto possa ser neutralizado.

No entanto, ambas as equipes têm um forte jogo pelos lados e ataques conhecidos pela efetividade. Nesse sentido, é natural que os atacantes busquem as infiltrações no fundo, para servir os homens que estiverem entrando na área. Com certeza será um jogo de xadrez entre ataque e defesa, mas com a Atalanta jogando em casa o volume deve ser alto. Por isso, nossa sugestão é olhar com carinho para o mercado de totais em escanteios - mais de 10,5.



Ambas as Equipes Marcam e Over 2,5 Gols



Esse mercado é mais que indicado para quem acompanha as duas equipes. “Ambas as Equipes Marcam” e “Over 2.5 gols” é quase um convite ao acerto. Fique ligado no valor das odds, para poder aproveitar antes que esteja muito ajustado. A Atalanta ataca com muito ímpeto e marca muitos gols do mesmo jeito que deixa a zaga descoberta.

A Juve tem um dos melhores atacantes do mundo com Dusan Vlahovic e se a sua volta é em alto estilo vale a pena estar de olho. Sem dúvidas o jogo será movimentado, já que o estilo de jogo dos dois times leva a isso. No entanto, nossa sugestão é confirmar as escalações de Juventus x Atalanta antes da partida começar.



Mais de 3 Gols



Se o seu método é jogar em apenas um mercado, uma boa dica é ficar atento ao mercado de mais de 3 gols. Como falamos anteriormente, a Atalanta é uma máquina de fazer gols com mais de 40 gols até agora na temporada. A Juve, contudo, fica um pouco atrás na casa dos 30 gols no que vai do ano. Jogando fora de casa, é provável que a Juventus comece a partida mais retraída.

Porém, será suficiente para parar o ataque da Atalanta? Essa análise é fundamental para este mercado e o resultado do jogo vai influenciar diretamente a sequência dos times. Ainda que Thiago Motta esteja se adaptando à Juventus, é hora de arrancar vitórias fora de casa. Para isso será preciso marcar gols, o problema é segurar a Atalanta antes.



Cartão amarelo para um dos jogadores da Juventus



Não é difícil de imaginar que com a Atalanta indo para cima da Juventus, o sistema defensivo da Juve seja testado. Com a necessidade de vencer batendo a porta, o time de Motta deverá ser sobrecarregado no meio de campo e nas laterais. Isso porque o ataque da Atalanta é bastante fluído por esses dois ambientes.

Tendo isso em vista, é bastante provável que vejamos cartões amarelos para jogadores de meio campo da Juve. Se a partida se der em uma batalha de ataques e contra-ataques, as probabilidades são ainda maiores. Novamente recomendamos confirmar as escalações dos times para saber as estratégias para o meio. Porém, o mercado de cartão amarelo para um dos jogadores da Juventus é uma opção interessante.



Primeiro Gol de Ademola Lookman



O atacante nigeriano de 27 anos é um dos destaques de um sistema ofensivo azeitado. Pensar que o primeiro gol da partida saia dos pés de Ademola Lookman não é nenhuma loucura. Ainda mais com a Juventus precisando da vitória, é possível que alguma brecha seja deixada atrás e que o atacante não perdoe. Contudo, vale a pena ver com que condições chega ao confronto que vale muito para as classificações de Juventus x Atalanta.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



As duas equipes têm um histórico de grandes jogos nos últimos anos. Com a Atalanta passando por temporadas especiais e a Juventus sempre forte, os times vêm duelando em grande estilo. Além disso, saber do histórico ajuda a entender como está a rivalidade entre ambas as equipes. Por isso, confira a seguir como foram os últimos 5 confrontos entre eles.

Atalanta 0 x 1 Juventus - 15/04/2024;



Juventus 2 x 2 Atalanta - 10/03/2024;



Atalanta 0 x 0 Juventus - 01/10/2023;



Atalanta 0 x 2 Juventus - 07/05/2023;



Juventus 3 x 3 Atalanta - 22/01/2023.



Escalações das equipes para a Série A Italiana



As estatísticas de Juventus x Atalanta passam pelas escalações das equipes. Por isso, ter ideia do que pode ser cada um dos times é essencial. Com a intensidade que o jogo vem sendo praticado nos últimos anos, vale a pena olhar o banco de reservas também. Aproveite plataformas de apostas que pagam rápido para ver as odds no pré-live e veja a seguir a possível escalação:

Atalanta



M. Carnesecchi;



S. Kolainac;



I. Hien;



B. Djimsiti;



D. Zappacosta;



Éderson;



M. D. Roon;



R. Bellanova;



M. Paali;



C. De Ketelaere;



A. Lookman.



Juventus



Di Gregorio;



W. McKennie;



P. Kalulu;



F. Gatti;



N. Savona;



K. Thuram;



D. Luiz;



S. Mbangula;



T. Koopmeiners;



K. Yldz;



N. González.

Estatísticas relevantes para seus palpites



O artilheiro da Atalanta é Mateo Retegui na Série A 2024/25 com 12 gols;

O segundo artilheiro da Atalanta é Ademola Lookman com 9 gols;

O empate entre as equipes prevaleceu nos 3 dos últimos 5 jogos;

A Juventus recebeu 36 cartões amarelos na Série A Italiana.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Atalanta x Juventus pela Série A?



O jogo entre Atalanta x Juventus será no Gewiss Stadium, na cidade de Bérgamo. A casa da Atalanta tem capacidade para mais de 26 mil lugares e deverá contar com todos os lugares ocupados.



Onde assistir Atalanta x Juventus?



A Série A do Campeonato Italiano pode ser vista pela ESPN ou pelo streaming da Disney Plus. Algumas casas de apostas esportivas online com a opção de live streaming podem transmitir o jogo. Confira se está disponível na sua operadora.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O time favorito a vencer o jogo é a Atalanta. O time de Bérgamo vem fazendo uma ótima temporada e briga pelos primeiros lugares na tabela de classificação.

