Fortaleza x Vélez: Palpites, Escalações e Onde Assistir

Veja os principais mercados, as estatísticas e as melhores odds na Luvabet para fazer seus palpites em Vélez x Fortaleza na Copa Libertadores

Fortaleza x Vélez se enfrentam pela partida de ida das oitavas da Libertadores 2025. O jogo será no dia 12 de agosto de 2025, às 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza.



O Leão do Pici foi goleado pelo Botafogo por 5x0, em casa, no final de semana. Já o time argentino foi derrotado como visitante no campeonato local na última semana. Se você quer ficar por dentro das melhores dicas da Libertadores, está no lugar certo.



Aqui vou mostrar os principais palpites para Fortaleza x Vélez, as melhores casas de apostas, escalações e probabilidades atualizadas. Veja ainda as melhores odds que encontrei na Luva Bet para este duelo!



Melhores Odds para Fortaleza x Vélez na Libertadores



Essas são as melhores odds para apostar em Fortaleza x Vélez nas melhores casas de apostas do Brasil.



Luva Bet 2.01 3.19 3.73 1.59 1.48 Brazino 2.07 3.25 3.75 1.63 1.50 Br4bet 2.00 3.25 3.66 1.60 1.50 Hiperbet 2.00 3.88 3.54 1.62 1.55

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Fortaleza x Vélez



Vélez x Fortaleza se enfrentam pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores 2025. Para te ajudar a apostar, trouxe aqui os melhores palpites para Fortaleza x Vélez. Confira as dicas!



Vélez – Handicap +0.5



Para esse duelo de ida das oitavas de final, acredito em uma partida equilibrada e que o time de Buenos Aires não deve perder. Afinal, o Leão do Pici atravessa um momento difícil e venceu somente uma das últimas oito partidas como mandante.



>> Melhores Odds de 1.73 LuvaBet.



Portanto, vejo como um bom palpite para Vélez x Fortaleza o mercado “Vélez - Handicap +0.5”. Nesse caso, a aposta será ganha se o time argentino ganhar ou a partida terminar empatada.







Menos de 2.5 gols



Os dois times possuem defesas frágeis, mas os ataques também não são dos mais eficientes e vejo uma partida com poucos gols. O Tricolor cearense marcou mais de 2 gols em casa em apenas uma das últimas oito partidas disputadas.



>> Aposte com odds de 1.5 na Brazino



Já o El Fortín marcou gol como visitante em apenas um dos últimos quatro jogos. Por tudo isso, um excelente palpite para Fortaleza x Vélez é o mercado “menos de 2.5 gols”.







Mais de 9.5 escanteios



O mercado de escanteios é uma boa escolha para apostar nessa partida. O Leão tem uma média de pouco mais de 6 escanteios por jogo em casa, enquanto a média do time do bairro de Liniers é de 4 cantos como visitante.



>> Aposte com Odds de 1.90 na Br4Bet



Portanto, prevejo uma partida com um alto número de cantos e um bom palpite para Fortaleza x Vélez me parece a opção “mais de 9.5 escanteios”.







Deyverson – Mais de 0.5 chutes a gol



O atacante do Tricolor de Aço teve um bom momento quando marcou duas vezes seguidas contra Bragantino e Grêmio. Apesar de não ter feito mais gols, ele costuma construir bastante no ataque do time cearense.



>> Aposte com Odds de 2.39 na Hiperbet



E em um jogo tão importante quanto esse, ele que já fez gol em final de Libertadores pode decidir. Assim, vejo o mercado “Deyverson – Mais de 0.5 chutes a gol” como um ótimo palpite para Fortaleza x Vélez.







Claudio Baeza – Para receber cartão amarelo



O volante chileno tem muitos cartões na temporada, sendo oito amarelos recebidos em 18 partidas disputadas. E considerando que essa deve ser uma partida tensa e de muita marcação do time argentino, ele pode acabar advertido mais uma vez.



>> Aproveite as SuperOdds de 2.05 na Superbet



Portanto, o mercado “Claudio Baeza – Para receber cartão amarelo” me parece ter bastante valor como palpite para Vélez x Fortaleza.







Outros mercados para apostar em Fortaleza x Vélez







Copa Libertadores 2025



A Libertadores está nas oitavas de final com muitos confrontos interessantes, incluindo um duelo entre brasileiros e argentinos com Fortaleza x Vélez. As partidas de ida das oitavas acontecem nesta semana.



O duelo que abre essa fase é justamente Vélez x Fortaleza, que põe frente a frente dois times em péssima fase. O Leão do Pici está afundado no Z4 do Brasileirão e sofreu mais uma derrota marcante com o 5x0 para o Botafogo em pleno Castelão.



Renato Paiva terá muito trabalho para montar um time competitivo para essa partida. Por outro lado, o Vélez, do treinador Guillermo Barros Schelotto, vem de três jogos sem vencer, incluindo uma derrota para o San Lorenzo na última rodada do torneio nacional.



Próximas partidas pela Libertadores



Atlético Nacional x São Paulo – 12/08/2025 – 21:30;



Peñarol x Racing – 12/08/2025 – 21:30;



Cerro Porteño x Estudiantes – 13/08/2025 – 19:00;



Flamengo x Internacional – 13/08/2025 – 21:30;



Botafogo x LDU – 14/08/2025 – 19:00;



Libertad x River Plate – 14/08/2025 – 21:30;



Universitário x Palmeiras – 14/08/2025 – 21:30.



Fortaleza – Vencer para sair da crise



O Fortaleza está afundado em uma grande crise que poucos torcedores poderiam imaginar no começo do ano. Entre a saída de Vojvoda e a chegada de Renato Paiva, o time cearense conseguiu uma vitória e um empate, mas logo voltou a perder.



Nos três últimos jogos, foram duas derrotas e um empate, o que deixou o time mais longe de sair do Z4. Para a torcida e a diretoria, o foco é o Brasileirão e sair da zona o quanto antes, mas uma vitória pela Libertadores contra o Vélez pode ajudar a estancar a crise.



Para a partida, o treinador português deverá manter o mesmo time titular, mas talvez a péssima ação de Gustavo Mancha expulso aos cinco minutos contra o Botafogo possa gerar mudanças na zaga. A esperança da torcida é o experiente Deyverson.



>> Confira mais previsões para o Fortaleza hoje



Últimos resultados do Fortaleza



Vélez – Ganhar para voltar com uma boa vantagem à Argentina



O time de Buenos Aires também não vive seus melhores momentos e não vence há três jogos. Na semana passada, foi derrotado pelo San Lorenzo e perdeu a chance de subir na tabela.



Para a partida de volta, o técnico Schelotto ainda não poderá contar com Michael Santos e Agustin Bouzat, machucados. Porém, a boa notícia é que não há nenhum jogador suspenso para enfrentar o Fortaleza.



A vitória será fundamental para o Vélez voltar à Argentina com uma boa vantagem e focar no próximo compromisso pelo campeonato local antes do jogo de volta no estádio José Amalfitani. Para isso, a torcida confia nos artilheiros Braian Romero e Carrizo.



Últimos resultados do Vélez



San Lorenzo 1x0 Vélez;



Vélez 0x0 Instituto;



Platense 0x0 Vélez;



Vélez 2x1 Tigre;



Estudiantes 0x2 Vélez.



Melhores plataformas para apostar na Libertadores







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Essa é a primeira partida entre Fortaleza x Vélez na história dos dois times.



Escalações das equipes para a Libertadores



Os dois treinadores terão à disposição todos os jogadores que atuaram nos últimos jogos pelos campeonatos locais. Qualquer mudança que ocorra deve ser por motivos técnicos. Veja as prováveis escalações de Fortaleza x Vélez.



Fortaleza



O treinador português Renato Paiva não tem nenhum desfalque para essa partida, mas pode promover mudanças no time por questões técnicas, principalmente após a goleada para o Botafogo.



Goleiro: Vinícius;



Laterais: Bruno Pacheco, Mancuso;



Zagueiros: Gustavo Mancha, Kuscevic;



Meio-campistas: Lucca Prior, Matheus Pereira e Lucas Sasha;



Atacantes: Herrera, Breno Lopes e Deyverson.



Vélez



Apesar da derrota na última partida para o San Lorenzo, o técnico Schelotto deve manter a mesma equipe que atuou em Buenos Aires.



Goleiro: Marchiori;



Laterais: Gordon, Gomez;



Zagueiros: Mammana, Magallan;



Meio-campistas: Aliendro, Baeza e Andrada;



Atacantes: Machuca, Carrizo e Braian Romero.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as estatísticas de Fortaleza x Vélez mais relevantes para você fazer seus palpites nessa partida.



O artilheiro do Fortaleza na Libertadores é Deyverson com 2 gols marcados;

O Vélez marcou gols em apenas um dos últimos cinco jogos atuando fora de casa;

O time argentino venceu somente uma das últimas sete partidas como visitante;

Emmanuel Martinez é o jogador que mais recebeu cartões no time do Fortaleza na temporada, foram nove em 31 jogos.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Fortaleza x Vélez pela Libertadores?



O jogo entre Fortaleza x Vélez, pela Copa Libertadores, acontecerá no dia 12 de agosto, na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida será disputada às 19 horas, no horário de Brasília.



Onde assistir Fortaleza x Vélez?



A partida entre Fortaleza x Vélez terá transmissão ao vivo da ESPN (TV Fechada) e do Disney+ (Streaming).



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Fortaleza é considerado o grande favorito para vencer a partida, mas o time cearense não vem em um momento bom na temporada e há chances do Vélez aprontar no Castelão.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



