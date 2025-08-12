Atlético Nacional x São Paulo: Veja Palpites e Onde Assistir

Confira o palpite Atlético Nacional x São Paulo, veja escalações de Atlético Nacional x São Paulo e onde assistir ao duelo da Libertadores

O duelo entre Atlético Nacional x São Paulo acontece nesta terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 21h30, no Estádio Atanasio Girardot, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.



O time colombiano busca aproveitar o fator casa para abrir vantagem, enquanto o Tricolor paulista chega motivado após bons resultados recentes e quer encaminhar a vaga. Com a classificação em jogo, cada detalhe pode fazer a diferença.



Melhores Odds para Atlético Nacional x São Paulo na Libertadores



O confronto Atlético Nacional x São Paulo, promete equilíbrio total nas oitavas de final da Copa Libertadores. As cotações já estão disponíveis e podem influenciar diretamente suas escolhas de aposta.



Confira abaixo as melhores odds para Atlético Nacional x São Paulo na Libertadores e compare as opções.



Casa de Apostas

Vitória do Atlético Nacional

Empate

Vitória do São Paulo

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 1.5 Gols

Multibet 2.20 3.10 3.66 2.20 1.50 Br4bet 2.16 2.90 3.66 2.16 1.50 EstrelaBet 2.20 3.00 3.66 2.16 1.52 Betano 2.22 3.00 3.70 1.90 -

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Atlético Nacional x São Paulo



Ao analisar as estatísticas de Atlético Nacional x São Paulo e o retrospecto, reunindo dois times em momentos distintos, mas com chances reais de classificação, é possível encontrar mercados de valor para este duelo decisivo.



A seguir, separei cinco palpites que podem ajudar você a apostar com mais confiança e aproveitar as melhores oportunidades do mercado nas melhores casas de apostas.



Atlético Nacional marca primeiro



O Nacional abriu o placar em 4 dos últimos 5 jogos e tem histórico de começar forte em casa. Jogando no Estádio Atanasio Girardot, a equipe costuma pressionar o adversário desde os primeiros minutos.



O São Paulo sofreu o primeiro gol em 14/45 partidas recentes, o que pode se repetir diante de um adversário tão ofensivo como o Nacional.







Mais de 8 escanteios no jogo



Os números reforçam um cenário favorável para o mercado de escanteios. O Atlético Nacional tem média de 5.39 escanteios por partida, enquanto o São Paulo apresenta 4.42. Juntos, chegam a quase 10 por jogo.



Isso indica que, mesmo sem um ritmo frenético, ambos os times geram volume ofensivo suficiente para criar muitas jogadas de linha de fundo. Em um confronto decisivo de mata-mata, onde cada chance é valiosa, a busca constante pelo ataque deve fazer com que a linha de mais de 8 escanteios seja superada.







Mais de 4.5 chutes no gol para o Atlético Nacional



O time tem média de 5.1 finalizações certas por jogo, número que tende a se manter ou até aumentar jogando em casa, sendo assim, um ótimo palpite para o Atlético Nacional.



Com o São Paulo devendo se fechar mais no início, o Nacional pode acumular boas chances no alvo já no primeiro tempo.







Ambos marcam – Sim



O mercado “Ambos marcam” encontra respaldo sólido nas estatísticas recentes das equipes. O Atlético Nacional teve esse cenário confirmado em 39 das últimas 96 partidas, enquanto o São Paulo registrou o mesmo em 24 dos 45 jogos.



Tudo isso mostra que, além de possuírem ataques eficientes, ambos apresentam defesas que, em determinados momentos, deixam espaços para o adversário explorar. A probabilidade de vermos gols para as duas equipes é elevada, tornando esse um dos mercados mais atrativos para o duelo.







Mais de 1.5 gols na partida



As estatísticas mostram que o mercado de mais de 1.5 gols aconteceu em 14 dos últimos 16 jogos do São Paulo e em 38/96 partidas recentes do Atlético Nacional.



Com dois ataques eficientes e defesas que concedem algumas oportunidades, a tendência é que o jogo tenha pelo menos dois gols.







Outros mercados para apostar em Atlético Nacional x São Paulo







Copa Libertadores da América



A Copa Libertadores da América 2025 chega a um momento decisivo com o início das oitavas de final, reunindo confrontos de peso e times tradicionais do continente. Esta fase marca o começo do mata-mata, onde cada gol e cada detalhe podem definir o futuro das equipes na competição mais prestigiada da América do Sul.



O cenário atual traz disputas equilibradas, com duelos entre campeões históricos e clubes em ascensão. Alguns times chegam embalados por campanhas sólidas na fase de grupos, enquanto outros se classificaram na reta final e agora buscam surpreender. O formato de ida e volta exige estratégia: garantir vantagem no primeiro jogo e saber administrar ou reverter no segundo.



A importância desta rodada vai além da classificação. Uma boa atuação agora pode abrir caminho para uma campanha vitoriosa e aumentar a moral da equipe, além de garantir premiações milionárias e visibilidade internacional.



Próximas partidas pela Libertadores



Fortaleza x Velez Sarsfield – 12/08/2025 – 19:00;



Atlético Nacional x São Paulo – 12/08/2025 – 21:30;



Peñarol x Racing Club – 12/08/2025 – 21:30;



Cerro Porteño x Estudiantes – 13/08/2025 – 19:00;



Flamengo x Internacional – 13/08/2025 – 21:30;



Botafogo x LDU – 14/08/2025 – 19:00;



Libertad x River Plate – 14/08/2025 – 21:30;



Universitario x Palmeiras – 14/08/2025 – 21:30.



Atlético Nacional - Quer o tri da América



O Atlético Nacional chega às oitavas de final da Libertadores em alta, com 3 vitórias nos últimos 4 jogos e ótimo desempenho como mandante, vencendo 3 das últimas 4 partidas em casa. Bicampeão continental (1989 e 2016), o time sonha com o tri e aposta na força da torcida no Estádio Atanasio Girardot para abrir vantagem contra o São Paulo.



Sem desfalques relevantes confirmados, o técnico Javier Gandolfi mantém a base com Morelos como referência no ataque e Cardona na armação, além da segurança de Ospina no gol e a solidez defensiva de Román e Haydar. O entrosamento e a experiência do elenco são trunfos importantes para encarar um adversário tradicional.



Nos últimos jogos, o Nacional goleou Alianza FC (3-0) e Cúcuta Deportivo (3-0), mostrando eficiência ofensiva, e segurou empates diante de Deportes Tolima e Santa Fé. A boa fase e a invencibilidade recente aumentam a confiança para buscar um resultado positivo no primeiro confronto do mata-mata.



Últimos resultados do Atlético Nacional



Atlético Nacional 3 x 0 Alianza FC – Campeonato Colombiano – 08/08/2025;



Cúcuta Deportivo 0 x 3 Atlético Nacional – Copa da Colômbia – 05/08/2025;



Deportes Tolima 0 x 0 Atlético Nacional – Campeonato Colombiano – 02/08/2025;



Atlético Nacional 1 x 0 Cúcuta Deportivo – Copa da Colômbia – 29/07/2025;



Atlético Nacional 1 x 1 Santa Fé – Campeonato Colombiano – 25/07/2025.



São Paulo - Quer voltar ao topo da América



O São Paulo chega às oitavas da Libertadores em grande fase, após liderar o Grupo D com 14 pontos, somando 4 vitórias e 2 empates, sem nenhuma derrota. O time de Hernán Crespo combina segurança defensiva com ataque eficiente e busca reviver seus dias de glória para voltar ao topo do continente.



Sem desfalques confirmados, o Tricolor deve ir a campo com força máxima. Luciano e Ferreirinha comandam o ataque, enquanto Alisson e Bobadilla dão consistência ao meio. A defesa, formada por Alan Franco, Sabino e Ferraresi, tem a proteção de um goleiro em grande fase, Rafael.



A equipe venceu recentemente Vitória (2-0), Internacional (2-1), Athletico-PR (2-1) e Fluminense (3-1), sofrendo apenas um revés diante do Athletico-PR na Copa do Brasil e sendo desclassificado. A sequência positiva reforça a confiança para encarar o Atlético Nacional e buscar vantagem logo no jogo de ida.



Últimos resultados do São Paulo



São Paulo 2 x 0 Vitória – Brasileirão – Série A – 09/08/2025;



Athletico-PR 1 x 0 São Paulo – Copa do Brasil – 06/08/2025;



Internacional 1 x 2 São Paulo – Brasileirão – Série A – 03/08/2025;



São Paulo 2 x 1 Athletico-PR – Copa do Brasil – 31/07/2025;



São Paulo 3 x 1 Fluminense – Brasileirão – Série A – 27/07/2025.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Já aconteceram diversas partidas de Atlético Nacional x São Paulo no cenário sul-americano, com vantagem clara para o time colombiano.



Esses duelos, que incluem confrontos decisivos na Libertadores e na Sul-Americana, ajudam a entender o peso e o equilíbrio esperado para o próximo capítulo dessa rivalidade. Veja os últimos jogos de São Paulo x Atlético Nacional:



Atlético Nacional 2 x 1 São Paulo – Copa Libertadores – 13/07/2016;



São Paulo 0 x 2 Atlético Nacional – Copa Libertadores – 06/07/2016;



São Paulo 2 x 6 Atlético Nacional – Copa Sul-Americana – 26/11/2014;



Atlético Nacional 1 x 0 São Paulo – Copa Sul-Americana – 19/11/2014;



Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo – Copa Sul-Americana – 06/11/2013.

Escalações das equipes para a Libertadores



Com estilos de jogo distintos e alguns desfalques de ambos os lados, os dois times chegam fortes para o confronto. A equipe colombiana aposta na força ofensiva e na pressão inicial para fazer valer o mando de campo, enquanto o Tricolor busca manter a consistência defensiva e aproveitar os contra-ataques para surpreender.



Acompanhe as escalações de Atlético Nacional x São Paulo logo abaixo:



Atlético Nacional



O time comandado por Javier Gandolfi deve manter o esquema 4-2-3-1, com uma linha ofensiva criativa e apoio constante pelas laterais. Apesar das ausências de Facundo Batista e Dairon Asprilla, o Nacional segue forte, apostando na experiência de seus titulares para buscar a vitória em casa.



Goleiro: Ospina;



Defensores: C. Cándido, Román, Haydar, Arias;



Meio-campistas: Zapata, Uribe, Campuzano, Cardona, Hinestroza;



Atacante: Morelos.



São Paulo



Sob o comando de Hernán Crespo, o Tricolor deve atuar no 3-5-2, priorizando a segurança defensiva e a saída rápida para o ataque. A equipe terá baixas relevantes como Arboleda, Wendell e Ryan Francisco, mas mantém peças importantes como Luciano e Ferreirinha para buscar gols fora de casa.



Goleiro: Rafael;



Defensores: Alan Franco, Sabino, Ferraresi;



Meio-campistas: Díaz, Antonio, Bobadilla, Alisson, Cédric;



Atacantes: Ferreirinha, Luciano.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O Atlético Nacional venceu 40 de 96 partidas recentes, enquanto o São Paulo conquistou 20 vitórias em 45 jogos;

O mercado “ambos marcam” aconteceu em 39 dos 96 jogos do Nacional e em 24 dos 45 do Tricolor;

Defensivamente, o Nacional sofre 0.9 gol por partida, número próximo ao do São Paulo (0.96);

O Nacional cobra mais escanteios (média de 5.39) que o São Paulo (4.42) por partida;

Em finalizações, o Nacional leva vantagem com média de 14.68 chutes, contra 12.26 do São Paulo.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Atlético Nacional x São Paulo pela Libertadores?



O jogo entre Atlético Nacional x São Paulo pelas oitavas de final da Copa Libertadores será disputado no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia, nesta terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília).



Onde assistir Atlético Nacional x São Paulo?



A partida terá transmissão ao vivo pela Paramount+ e por serviço de streaming, garantindo cobertura completa para os torcedores e apostadores que quiserem acompanhar todos os lances.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



De acordo com as odds atuais, o Atlético Nacional aparece como favorito, impulsionado pelo fator casa e pelo bom histórico contra o São Paulo, embora o duelo prometa muito equilíbrio.

