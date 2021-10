Enquete The Masked Singer hoje, 19: quem é a Unicórnio? Veja palpites

Na final do programa das terças-feiras na TV Globo, os jurados deram novos palpites sobre quem é a Unicórnio no Masked Singer Brasil. Confira dicas e vote hoje, 19, na enquete em quem você acha que é a famosa por trás da máscara

Hoje, 19 de outubro (19/10), os últimos palpites sobre quem é a Unicórnio no The Masked Singer Brasil surgem entre os jurados do programa das terças-feiras na TV Globo. Valendo o prêmio de R$ 150 mil, o vencedor do reality será divulgado nesta terça-feira. Confira os palpites e as dicas e vote na enquete: quem você acha que é a Unicórnio do Masked Singer Brasil?

Relembre as dicas:

“Já passei por poucas e boas, até com rato eu já tive que lidar. Faço várias coisas ao mesmo tempo e não termino nenhuma. Tem gente que diz que sangue de unicórnio é uma eterna fonte de vida e juventude, eu também penso”, disse a personagem.

A Unicórnio também já disse anteriormente que adora batata-frita e baião de dois, além do esporte fazer parte de sua vida: ela, inclusive, já competiu no volêi. A personagem também contou duas mentiras e uma verdade: Já morou fora do País / Já foi modelo / Adora dirigir. Dentre as dicas antigas, a misteriosa Unicórnio já viveu entre duendes e fadas, por isso ama tudo que é colorido; e não tem filhos, mas se considera mãe de pet. Ela também tem medo de escuro, adora tomar banho com muitos sabonetes e já esteve confinada em uma casa, em um reality show.

The Masked Singer: os mascarados revelados até agora

Agora, os participantes brigam pelo prêmio de vencedor do reality musical. Um total de oito personagens foram desmascarados até o início do programa desta terça-feira, 19 de outubro (19/10). O último desmascarado foi a personagem Jacaré, que estava sob comando da cantora Mart'nália. Relembre os personagens já descobertos no The Masked Singer Brasil:

Primeiro eliminado: Cachorro-quente

Segundo eliminado: Brigadeiro

Terceiro eliminado: Coqueiro

Quarto eliminado: Boi-Bumbá

Quinto eliminado: Onça-Pintada

Sexto eliminado: Girassol

Sétimo eliminado: Astronauta



Oitavo eliminado: Jacaré

Vote na enquete: quem é quem no The Masked Singer Brasil?

Enquete: quem você acha que é a Unicórnio no The Masked Singer Brasil?

Final The Masked Singer Brasil: quem é a Unicórnio? Any Gabrielly Manu Gavassi Priscila Alcântara Nenhuma das opções





