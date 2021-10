Masked Singer Brasil: Jacaré, Mart'nália é a oitava eliminada

O oitavo episódio de The Masked Singer Brasil dessa terça-feira, 05 de outubro (05/10), na TV Globo, teve seu mais novo desmascarado: Mart'nália. Fantasiada de Jacaré, ela cantou “Que Se Chama Amor”. A performance, porém, não foi o suficiente para manter a cantora na disputa. O último eliminado havia sido o ator Sérgio Loroza, em 28 de setembro.

Como foi o Masked Singer Brasil hoje, 05 de outubro?

Não houve convidados nesta terça-feira. Hoje, 05 de outubro (05/10), foram escolhidos os finalistas do The Masked Singer Brasil. Pela primeira vez, os participantes se apresentaram individualmente, sem combates. Depois das cinco apresentações, a plateia votou e escolheu os dois primeiros finalistas do reality. Dos três menos votados, um foi salvo pelos jurados e os outros dois foram para o combate final e, então, revelou-se o desmascarado da noite.

Entre os menos votados, Jacaré e Unicórnio disputaram pela última vaga do Masked Singer Brasil - porém, a Unicórnio agradou mais os jurados e está oficialmente na final do reality.

Confira as apresentações da noite:

Apresentação 1: Jacaré foi o primeiro a se apresentar, com a música "Brisa" da cantora IZA;

Jacaré foi o primeiro a se apresentar, com a música "Brisa" da cantora IZA; Apresentação 2: Unicórnio cantou “Girl from Rio”, de Anitta;

Unicórnio cantou “Girl from Rio”, de Anitta; Apresentação 3: Arara cantou “O Show Tem Que Continuar”, de Arlindo Cruz;

Arara cantou “O Show Tem Que Continuar”, de Arlindo Cruz; Apresentação 4: Monstro cantou “Tempo Perdido”, de Legião Urbana;



Monstro cantou “Tempo Perdido”, de Legião Urbana; Apresentação 5: Gata Espelhada cantou "Rolling in the Deep", de Adele;



Gata Espelhada cantou "Rolling in the Deep", de Adele; Primeiro finalista: Monstro, escolhido pela plateia com 28%

Monstro, escolhido pela plateia com Segundo finalista: Arara, escolhida pelo público com 25%



Arara, escolhida pelo público com Terceiro finalista: Gata Espelhada, escolhida pelos jurados

Gata Espelhada, escolhida pelos jurados Combate final: Unicórnio X Jacaré; Unicórnio foi salva

O programa começou com 12 participantes: Arara, Unicórnio, Boi-Bumbá, Brigadeiro, Coqueiro, Monstro, Jacaré, Girassol, Astronauta, Gata Espelhada, Dogão e Onça Pintada. Com a saída de Mart'nália, apenas quatro restam na competição, vote nos palpites:



Quem saiu do Masked Singer Brasil?

Como funciona o Masked Singer Brasil?

Um total de doze mascarados se apresentam ao longo da temporada do programa. Cada personagem tem, por trás das máscaras, algum famoso ou pessoa inusitada. A disputa é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e no final os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. No fim do programa, o eliminado se revela por trás da máscara para todos. O personagem vencedor do programa leva R$ 300 mil.

