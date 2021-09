The Masked Singer Brasil: relembre quem já saiu do reality

Ao todo, quatro mascarados foram eliminados do The Masked Singer Brasil. Saiba quem eram as personalidades misteriosas e quais fantasias usavam

O The Masked Singer Brasil, reality show apresentado por Ivete Sangalo, vem ganhando o coração dos brasileiros a cada episódio. Por meio de apresentações musicais, os jurados fixos Rodrigo Lombardi, Taís Araújo, Simone e Eduardo Sterblitch tentam descobrir quem são as personalidades misteriosas que se apresentam no palco fantasiados. Ao todo, quatro participantes já foram desmascarados e eliminados da competição.



Sobre o assunto Enquete The Masked Singer hoje, 31: quem é a Arara? Veja palpites

Enquete The Masked Singer hoje, 31: quem é o Astronauta? Veja palpites

Enquete The Masked Singer hoje, 31: quem é a Girassol? Veja palpites

The Masked Singer não irá passar hoje, 7; veja quando será próximo programa

The Masked Singer Brasil: quem foram os desmascarados?

Cachorro-quente

Fantasiado de cachorro quente gigante, o cantor Sidney Magal foi o primeiro desmascarado do programa. O artista cantou o samba "Sai da Minha Aba", do grupo Só Pra Contrariar, mas não agradou aos jurados em sua performance.

Sidney contou que cumpriu com o objetivo de enganar aos jurados, já que nenhum conseguiu descobrir sua verdadeira identidade, mesmo com as dicas. "Eu tinha uma finalidade, que eu consegui, que era enganar a todos eles e a plateia. Eu não podia chegar próximo daquilo que eu sou", disse.

Segundo o cantor, sua participação no reality foi uma homenagem à neta. "Pra mim é muito importante, foi o motivo maior da minha entrada no programa. Eu sou avô pela primeira vez de uma criança de 1 ano e 5 meses, que é a minha neta Madalena, e eu queria que essa imagem ficasse para sempre para ela", falou emocionado. Magal foi eliminado com apenas 36% dos votos, após o combate com o Girassol, que venceu a disputa com 64% dos votos da plateia.

Brigadeiro

Fantasiada de brigadeiro, a repórter Renata Ceribelli foi a segunda desmascarada do programa. A jornalista cantou a música "Chocolate", de Tim Maia, mas não empolgou os jurados com sua apresentação.

Mesmo com as pistas em que se disse alérgica a coentro, boa em conhecimento diverso e ter feito dança moderna quando adolescente, Renata não foi descoberta pelos jurados e nem pelo público. "Eu agradeço, gente! Amei, amei!", comemorou ela. Ceribelli foi eliminada com apenas 17% dos votos, após o combate com Jacaré, que venceu a disputa com 83% dos votos da plateia.

Coqueiro

Fantasiado de coqueiro, o ex-jogador Marcelinho Carioca foi o terceiro eliminado do programa. Com muito gingado, o atleta entrou no palco cantando “Atrasadinha”, de Felipe Araújo e Ferrugem, devido ao carisma conseguiu passar para a seunda fase, onde cantou “Alma Gêmea”, de Peninha. Mas a apresentação não agradou muito os jurados e público.

O Coqueiro se definiu como uma pessoa amorosa, que ama ir ao meio do campo com as outras árvores e chuta para longe o baixo astral. “Eu me joguei! Me diverti! Teve um momento antes de entrar no palco que eu estava falando sozinho, como se eu fosse cobrar uma falta decisiva em uma final para poder me concentrar, entrar no palco e dar tudo de mim”, contou Marcelinho. Carioca foi eliminado com apenas 26% dos votos, após o combate com Girassol, que venceu a disputa com 74% dos votos da plateia.

Bói-Bumbá

Fantasiado de Bói-Bumbá, o cantor Marrone foi o quarto eliminado do programa. O sertanejo cantou as músicas "Evidências", de Chitãozinho & Xororó, e "Borbulhas de Amor", de Fagner. Em ums de suas pistas, o artista disse que era uma 'lenda urbana' em alusão a música "Ligação Urbana".

A identidade verdadeira do mascarado foi descoberta pelos jurados Eduardo Sterblitch e Simone. Após a eliminação Marrone agradeceu o convite para participar do The Masked Singere. "Prazer enorme. Isso aqui pra mim é uma grande brincadeira", disse. Marrone foi eliminado com apenas 38% dos votos, após o combate com o Monstro, que venceu a disputa com 62% dos votos da plateia.

The Masked Singer Brasil: onde assistir ao vivo e horário?

O programa The Masked Singer Brasil é exibido na TV as terças, pela rede Globo, às 22 horas e 20 minutos (horário de Brasília). Para assistir de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora - o GloboPlay.

The Masked Singer Brasil: como funciona o programa?

A competição é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e no final os jurados Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Simone e Eduardo Sterblitch imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. Aquele que sobrar é desmascarado no palco.

A ideia da programação é descobrir quem são as personalidades misteriosas que se apresentam no palco fantasiados.

Tags