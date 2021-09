Masked Singer Brasil: Astronauta, Sérgio Loroza é o sétimo eliminado

O sétimo episódio de The Masked Singer Brasil dessa terça-feira, 28 de setembro (28/09), na TV Globo, teve seu mais novo desmascarado: Sérgio Loroza. Fantasiado de Astronauta, ele cantou "Além do Horizonte". A performance, porém, não foi o suficiente para manter o ator na disputa. A última eliminada havia sido a cantora Sandra de Sá, em 21 de setembro.

Como foi o Masked Singer Brasil hoje, 28 de setembro?

A apresentadora Ana Maria Braga foi convidada para o episódio dessa terça-feira. Ela se juntou aos jurados Eduardo Sterblitch, Rodrigo Lombardi, Simone e Taís Araújo. Hoje, 28 de setembro (28/09), três combates formaram as apresentações da noite. A plateia escolheu o melhor de cada um e os jurados salvaram um, dos três menos votados.

O primeiro combate foi entre o Jacaré e a Gata Espelhada. Gata Espelhada cantou “Stay”, de Rihanna; enquanto Jacaré cantou “Rock With You”, de Michael Jackson. Entretanto, Gata Espelhada foi a mais votada pela plateia, com 64% dos votos. Jacaré recebeu 36%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No segundo combate, Unicórnio e Astronauta se enfrentaram. Unicórnio cantou "Somewhere Over The Rainbow”, de Harold Arlen, e encantou os jurados presentes. Já o Astronauta cantou "Gueto", da cantora IZA. Pelo público, o Astronauta foi o menos votado no combate e o personagem Unicórnio levou a melhor.

Entre os menos votados, Arara e Jacaré disputaram pela vaga no Masked Singer Brasil. A Arara foi salva e se tornou a última semifinalista da edição. Restou a batalha final entre Astronauta e Jacaré.

Combate 1: Gata Espelhada (64%) x Jacaré (36%);



Gata Espelhada (64%) x Jacaré (36%); Combate 2: Unicórnio (62%) x Astronauta (38%);

Unicórnio (62%) x Astronauta (38%); Combate 3: Monstro (51%) x Arara (49%);



Monstro (51%) x Arara (49%); Combate 4: Jacaré x Astronauta; Arara foi salva pelos jurados e Astronauta foi eliminado.

O programa começou com 12 participantes: Arara, Unicórnio, Boi-Bumbá, Brigadeiro, Coqueiro, Monstro, Jacaré, Girassol, Astronauta, Gata Espelhada, Dogão e Onça Pintada. Com a saída de Sérgio Loroza , apenas cinco restam na competição, vote nos palpites:



Sobre o assunto Enquete The Masked Singer hoje, 28: quem é a Unicórnio? Veja palpites

Enquete The Masked Singer hoje, 28: quem é a Arara? Veja palpites

Enquete The Masked Singer hoje, 28: quem é a Gata Espelhada? Veja palpites

Enquete The Masked Singer hoje, 28: quem é o Monstro? Veja palpites

Enquete The Masked Singer hoje, 28: quem é o Astronauta? Veja palpites

Enquete The Masked Singer hoje, 28: quem é a Jacaré? Veja palpites

Quem saiu do Masked Singer Brasil?

Como funciona o Masked Singer Brasil?

Um total de doze mascarados se apresentam ao longo da temporada do programa. Cada personagem tem, por trás das máscaras, algum famoso ou pessoa inusitada. A disputa é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e no final os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. No fim do programa, o eliminado se revela por trás da máscara para todos. O personagem vencedor do programa leva R$ 300 mil.

Tags