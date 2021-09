Masked Singer Brasil: Girassol, Sandra de Sá é a sexta eliminada

O sexto episódio de The Masked Singer Brasil dessa terça-feira, 21 de setembro (21/09), na TV Globo, teve sua mais nova desmascarada: Sandra de Sá. Fantasiada de Girassol, ela cantou "As Rosas Não Falam". A performance, porém, não foi o suficiente para manter a cantora na disputa. O último eliminado havia sido o ator Alexandre Borges, em 14 de setembro.

A cantora estava entre os palpites dos jurados na enquete do O POVO. Dentre as dicas da personagem, seu lugar favorito é a própria casa; falsidade a deixa muito braba e, volta e meia, a comédia entra em sua cabeça.

Como foi o Masked Singer Brasil hoje, 21 de setembro?

A apresentadora Fernanda Gentil foi convidada para o episódio dessa terça-feira. Ela se juntou aos jurados Eduardo Sterblitch, Rodrigo Lombardi, Simone e Taís Araújo. Hoje, 21 de setembro (21/09), três combates aconteceram, entre dois personagens. Os menos votados pela plateia, em cada rodada, correram o risco da eliminação. O Monstro foi o melhor da noite passada e não participou da competição desta semana.

O primeiro combate foi entre o Jacaré e a Arara. Jacaré cantou "Vou Desafiar Você", de MC Sapão e Arara cantou "Medo Bobo", de Maiara e Maraísa. Entretanto, o Jacaré venceu o combate, com 51% dos votos do público e Arara recebeu menos votos do público, com 49%.

No segundo combate, Unicórnio e Girassol se enfrentaram. Unicórnio cantou "A Tua Voz", de Gloria Groove, e encantou os jurados presentes. Girassol cantou "Glamurosa", de MC Marcinho. Pelo público, o Girassol foi o menos votado no combate e o personagem Unicórnio levou a melhor.

Entre os menos votados, Astronauta e Gata Espelhada disputaram pela vaga no Masked Singer Brasil. Gata Espelhada levou a melhor e o Astronauta foi salvo pelos jurados. Restou a batalha final entre Girassol e Arara. A personagem foi salva e o Girassol foi eliminado.

O programa começou com 12 participantes: Arara, Unicórnio, Boi-Bumbá, Brigadeiro, Coqueiro, Monstro, Jacaré, Girassol, Astronauta, Gata Espelhada, Dogão e Onça Pintada. Com a saída de Sandra de Sá, apenas seis restam na competição, vote nos palpites:



Quem saiu do Masked Singer Brasil?

Como funciona o Masked Singer Brasil?

Um total de doze mascarados se apresentam ao longo da temporada do programa. Cada personagem tem, por trás das máscaras, algum famoso ou pessoa inusitada. No último episódio transmitido na terça (24/08), se apresentaram os personagens Boi-Bumbá, Gata Espelhada, Monstro e Onça-Pintada. Jacaré foi eleito o melhor da noite no segundo episódio.

A disputa é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e no final os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. No fim do programa, o eliminado se revela por trás da máscara para todos.

