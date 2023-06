Gratuito: Vila das Artes promove oficina de acrobacia cênica

Atriz e bailarina Sâmia Bittencourt ministra oficina da acrobacia cênica no Vila das Artes

Com inscrições gratuitas, a Vila das Artes realiza a oficina “Acrobacia Cênica - Da Técnica à Criação Poética” entre os dias 19 e 23 de junho. As atividades vão acontecer na sede da Escola, localizada no bairro Centro, das 14 horas às 18 horas.

Ministrada pela atriz e bailarina Sâmia Bittencourt, a oficina irá abordar a prática da acrobacia cênica e terá como foco a junção da acrobacia de solo e da literatura, pilares considerados essenciais para a realização da atividade.

“Experimentaremos a técnica acrobática como possibilidade de criação para a cena em busca de outras corporeidades, de um sentido para além de uma execução técnica”, explica Sâmia. A bailarina possui formação em Artes Cênicas pelo Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet/CE).

Durante a oficina, os participantes irão aprender sobre física, improvisação, dramaturgia, criação, circografia, além de técnicas acrobáticas.

Os interessados na “Acrobacia Cênica - Da Técnica à Criação Poética” devem realizar inscrição via formulário on-line até sexta-feira, 16. As vagas são limitadas.

Oficina Acrobacia Cênica - Da Técnica à Criação Poética

Quando : de 19 a 23, das 14 horas às 18 horas



: de 19 a 23, das 14 horas às 18 horas Onde : Escola Pública de Circo da Vila das Artes (rua 24 de maio, 1221 - Centro)



: Escola Pública de Circo da Vila das Artes (rua 24 de maio, 1221 - Centro) Inscrições : até sexta-feira, 16 de junho, via formulário on-line



: até sexta-feira, 16 de junho, via formulário on-line Mais informações : no site do Vila das Artes



: no site do Vila das Artes Gratuito



