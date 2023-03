Artes visuais: cearenses compõem exposição em Recife

Com dois cearenses entre os artistas, a mostra coletiva "Da diversidade vivemos" abre ao público nesta quarta-feira, 15, em Recife. Além da presença de Gerson Ipirajá e Blecaute, a exposição tem na curadoria também o cearense Lucas Dilacerda, pesquisador e crítico de arte. "Da diversidade vivemos" fica em cartaz na Arte Plural Galeria (APG), na capital pernambucana, até 13 de maio.

A exposição — formada por obras de artistas do Nordeste ou radicados na região — traz debates e reflexões que elaboram "as diferenças e a geopolítica" nas artes, além de questionar as noções de "regional".

"O Nordeste é uma região em disputa de imaginários. A arte nos mostra outras imagens do Nordeste para além dos estereótipos da seca, fome e miséria, intervindo assim na geopolítica da imaginação", diz Lucas, cocurador, no material de divulgação. O cearense compartilha a função com a pesquisadora paulistana Joana D’Arc Lima, responsável pela curadoria.

Além de Gerson e Blecaute, compõem a mostra Aurora Caballero, Bete Gouveia, Guto Oca, Hélia Scheppa, Juliana Souto, Lucas Alves, Lara Albuquerque, Mitsy Queiroz, Maurício Castro, Neilton Carvalho, Rinaldo Silva e Priscilla Buhr. São mais de 30 trabalhos na mostra, incluindo obras inéditas.

Exposição coletiva "Da diversidade vivemos”

Quando: visitação aberta ao público a partir de quarta, 15; funcionamento de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e aos sábados, de 14 às 18 horas

Onde: Arte Plural Galeria (rua da Moeda, 140 - Bairro do Recife)

Entrada gratuita

Mais informações: @arte_plural_galeria

