Exposição virtual "Manifesto Barracas", do artista visual Negro Sousa, aborda mudanças e os efeitos causados no centro do município de Granja

A retirada de barracas do centro comercial do município de Granja, a 328km de Fortaleza, é tema para a exposição fotográfica “Manifesto Barracas”, do artista cearense Negro Sousa. Marcada para ser lançada na próxima terça-feira, 4 de abril, a mostra visual ficará disponível na “Galeria N”, espaço virtual da plataforma Artsteps.

A obra levanta a discussão sobre as transformações na região do centro do município, causadas pela remoção dos trabalhadores no local, e os efeitos da ação na memória e na socialização dos moradores da cidade. O artista conta que a mudança no mercado de Granja afetou, não apenas o movimento no local, mas as pessoas que por lá passavam.

“Isso [a retirada das barracas] abriu uma brecha imensa no fluxo de funcionamento e rentabilidade mútua do espaço. Espaço esse que foi ocupado legitimamente por pessoas que precisavam dele e, agora, não podem mais contar com isso. Não há notícia de um estudo que mostre benefício ao público atingido, nem uma justificativa que aponte a mudança no fluxo da cidade, nem no próprio centro que teve sua dinâmica brutalmente alterada”, explica.

A exposição “Manifesto Barracas” conta com produções fotográficas e textuais de Negro Sousa, que apresentam ao visitante o passado no centro de Granja, criando “paralelos com o agora” e “reflexões para o futuro”, como detalha o artista.

Exposição Manifesto Barracas

Quando: a partir de 4 de abril

Onde: Galeria N, na plataforma Artsteps

Mais informações: no Instagram @negrosoousa

Gratuito



