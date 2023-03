Gratuito: Vila das Artes realiza curso de criação e estudo literário

Nesta quinta-feira, 2, a Vila das Artes dá início as inscrições para o curso “Memória e invenção: oficinas de fruição e criação literária”. No novo projeto do instituto, a oficina irá priorizar as inscrições de pessoas pretas, mulheres e do público LGBTQ+.

Com aulas iniciando no dia 21 de março, o curso irá abordar a Literatura, com foco nas criações de escritores do Ceará, com leitura e estudos de obras de gêneros diversos, como crônicas, poemas e romances.

Em um segundo momento, a turma participará de um ateliê de criação, no qual irão produzir textos com base no que foi aprendido nas aulas teóricas.

As criações produzidas na oficina “Memória e invenção: oficinas de fruição e criação literária” serão disponibilizadas em um livro virtual, previsto para ser lançado no mês de junho, com acesso gratuito para os interessados.

As aulas serão ministradas por Tatiane Sousa, escritora e idealizadora do projeto, juntamente com Edilson Pereira - contista, pesquisador, professor e mestre em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Ceará (UFC) -, e Isadora Ravenna, artista, pesquisadora e mestra em Artes pela UFC.

As inscrições para a oficina literária iniciam nesta quinta-feira, 2, e ficam abertas até dia 12 de março. As aulas ocorrem às terças e quinta-feiras, com primeira aula para o dia 21 de março.

Memória e invenção: oficinas de fruição e criação literária

Onde: Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221 - Centro)

Quando: aulas dias 21, 23, 28 e 30 de março e 04 de abril, de 18 horas às 21 horas

Inscrições: a partir desta quinta-feira, 2, a 12 de março; via formulário eletrônico nas redes da Vila das Artes e no Instagram @sou.tati

