Gratuito: Escola de Carnaval realiza curso de Gestão Cultural

O curso será realizado entre os dias 6 de março e 7 de abril. As vagas são limitadas

A Fundação Silvestre Gomes, contemplada com o II Edital Escolas Livres de Cultura, inicia na próxima segunda-feira, 6, o curso "Gestão Cultural e Planejamento Estratégico Para Agremiações Carnavalescas".

O projeto, que é gratuito, tem como propósito habilitar profissionais para todas as etapas da cadeia produtiva do período momino.

Embora seu público prioritário seja composto por pessoas das agremiações carnavalescas, para este curso, a Escola amplia o leque oferecendo vagas para produtores e gestores culturais de outras áreas que tenham interesse em atuarem junto às agremiações de Carnaval.

"A Escola de Carnaval é um projeto pioneiro não apenas no Ceará, mas, também, no Brasil. Com o apoio da Secretaria Estadual da Cultura, estamos nos empenhando em levar conteúdos completos para contribuir para o fortalecimento das agremiações carnavalescas capacitando-as em: elaboração de projetos, gestão, planejamento estratégico, produção de desfiles, prestação de contas, entre outros conhecimentos relacionados à gestão cultural para o ciclo momino", comenta Eliza Gunther, coordenadora pedagógica da ESCA.

A Escola tem sua programação estruturada em dois percursos: "Gestão Cultural Para Agremiações Carnavalescas" e "Artesania para o Carnaval".

Ao todo, são seis cursos com 96 horas de duração em cada um deles, sendo independentes e permitindo a participação de forma livre. No segundo momento, os alunos terão aulas teóricas e práticas de produção de adereços, figurino, construção de carro alegórico e uso das mídias digitais.

Todos os cursos são gratuitos. As inscrições para o segundo curso estão abertas via preenchimento de formulário eletrônico e tem vagas limitadas. O link para inscrições permanecerá aberto enquanto durarem as vagas.

Confira o programa do curso:

- Aprendizado teórico e exercícios práticos em sala de aula, (segunda, quarta e sexta - 45 horas/aula)

- Visitas Técnicas/ Estágio supervisionado (Com as agremiações carnavalescas, em horários e dias a serem previamente combinados com os participantes e agremiações parceiras- 30 horas/aula)

- Mentoria (21 horas/aula)

- Carga Horária Total: 96 horas/aula

Gestão Cultural e Planejamento Estratégico Para Agremiações Carnavalescas

Quando: 6 de março a 7 de abril, das 18h30min às 21 horas

Onde: Sede da Fundação Silvestre Gomes, em frente à Areninha do Rodolfo Teófilo (rua Frei Marcelino, 1511 - Rodolfo Teófilo)

Mais Informações: (85) 98746.3924

Inscrições: via formulário eletrônico

