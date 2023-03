Gratuito: Vila das Artes realiza oficina de educação musical

Nos dias 20, 22 e 24 de março, a Vila das Artes promove uma oficina gratuita de educação musical. Ministrado pelo músico intérprete e professor Afonso Teixeira, as inscrições para o curso “Ludicidade sonora: Educação musical-afetiva através do brincar” ficam abertas até esta sexta-feira, 17.

Com atividades lúdicas que envolvem jogos e brincadeiras musicais, os participantes vão aprimorar suas noções sonoras e capacidades criativas, compartilhando conhecimentos e experiências entre si.

“São jogos que envolvem a voz, o gesto corporal, a criação e a experimentação sonora para desenvolver a sensibilidade musical aplicada a diversos contextos de atuação criativa, seja circo, teatro, dança ou ainda outros contextos”, descreve Afonso, que é também é compositor, diretor musical e sonoplasta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

VEJA TAMBÉM Gratuito: Dragão do Mar exibe filmes em libras e com audiodescrição

Com aulas presenciais realizadas na sede da Vila das Artes, a oficina “Ludicidade sonora: Educação musical-afetiva através do brincar” terá carga horária total de 10 horas-aula e irá ocorrer das 18 horas às 21 horas.

Oficina Ludicidade sonora: Educação musical-afetiva através do brincar

Quando: 20, 22 e 24 de março, das 18 horas às 21 horas

Onde: Vila das Artes (rua 24 de maio, 1221 - Centro)

Inscrições: até sexta-feira, 17, via preenchimento de formulário on-line

Mais informações: no site do Vila das Artes

Gratuito



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags