Gratuito: mostra sobre São Francisco de Canindé ocorre no sábado

Fotógrafo Alex costa inaugura exposição "São Francisco das Chagas de Canindé"; o evento é gratuito e acontece no Rastilho Espaço Criativo

Neste sábado, 18, o Rastilho Espaço Criativo promove uma exposição fotográfica sobre a romaria e devotos de São Francisco das Chagas de Canindé. O evento é gratuito e ocorre no espaço da escola de audiovisual a partir das 18 horas.

Com curadoria do editor de arte Ademar Assaoka, a exposição intitulada “São Francisco das Chagas de Canindé” apresenta 20 imagens capturadas pelo fotógrafo cearense Alex Costa. Nos registros fotográficos, Alex traz uma leitura de fé, cultura e regionalismo.

Confira | Exposição imersiva com obras de Van Gogh chega em Fortaleza



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A abertura da exposição contará com a presença do artista que irá realizar uma apresentação do seu trabalho fotográfico.

Exposição “São Francisco das Chagas de Canindé”

Quando: sábado, 18, das 18 horas às 22 horas

Onde: Rastilho Galpão (rua Adolfo Caminha, 117 - Centro)

Mais informações: Instagram @rastilhogalpao

Gratuito



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags