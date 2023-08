Casa Amarela Eusélio Oliveira abre inscrições para curso de cinema

Casa Amarela Eusélio Oliveira realiza formação na área de cinema com aulas ocorrendo de 28 de agosto até 16 de novembro

A Casa Amarela Eusélio Oliveira abriu inscrições nesta quarta-feira, 2, para a nova turma do Curso Básico de Cinema. Com início das aulas previsto para o dia 28 de agosto, os interessados podem realizar pré-inscrição virtual até o dia 22.

Ocorrendo entre os dias 28 de agosto e 16 de novembro, o curso terá 150 horas-aula sendo realizadas de segunda a quinta-feira, das 19 horas às 21h30min. As aulas vão ser presenciais na sede da Casa Amarela Eusélio Oliveira, localizada na avenida da Universidade, 2591, no bairro Benfica.

Considerado uma das formações de maior destaque no equipamento, o Curso Básico de Cinema retorna após três anos sem realizações devido à pandemia da covid-19. Na capacitação, os alunos matriculados vão aprender sobre as áreas do cinema, como roteiro, produção, direção e fotografia, além de direção de arte, som, edição e montagem.

As inscrições custam R$ 500, se realizada à vista, via PIX, depósito ou transferência bancária. Nas opções de parcelamento, o valor da inscrição será de R$ 570, sendo necessário realizar o pagamento de forma presencial na secretaria da Casa Amarela Eusélio Oliveira.

Curso Básico de Cinema

Período de inscrições : de 2 a 22 de agosto



: de 2 a 22 de agosto Quanto : R$500 (pagamento à vista) e R$570 (parcelamento)



: R$500 (pagamento à vista) e R$570 (parcelamento) Pré-inscrição : on-line via formulário

: on-line via formulário Aulas : a partir de 28 de agosto até 16 de novembro



: a partir de 28 de agosto até 16 de novembro Onde : Casa Amarela Eusélio Oliveira (avenida da Universidade, 2591 - Benfica)



: Casa Amarela Eusélio Oliveira (avenida da Universidade, 2591 - Benfica) Mais informações: (85) 3366.7772, [email protected] ou @casaamarelaufc



