Gratuito: Vila das Artes promove curso de animação digital

Formação prática irá abordas as técnicas de animação digital com uso de inteligência artificial; curso gratuito é voltado para iniciantes e irá ocorrer no Vila das Artes

Com foco em iniciantes na área, o Vila das Artes promove curso gratuito sobre animação digital com uso de inteligência artificial. As inscrições são on-line e ficam abertas até esta quinta-feira, 9.

Na formação, os alunos terão aulas práticas que vão abordar os métodos de produção de imagens e animações com a utilização de técnicas de inteligência artificial.

Na ocasião, os participantes irão experimentar as ferramentas Stable Diffusion e EbSynth para criarem animações digitais, além de outros programas gratuitos e de acesso livre que têm como base a inteligência artificial.



Ministrado por Gadi Bergamota, bacharel em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal Fluminense (UFF), criador do coletivo Chorumex e do Festival de Chorume, o curso “Métodos de animação digital experimental com Inteligência Artificial para iniciantes” possui vagas limitadas a 16 participantes.

A formação será realizada entre os dias 13 e 17 de março, das 8 horas ao meio-dia, ocorrendo na sede da Vila das Artes, localizada na rua 24 de Maio, no Centro. As inscrições serão realizadas mediante preenchimento de formulário virtual até quinta-feira, 9.

Métodos de animação digital experimental com Inteligência Artificial para iniciantes

Quando: 13 a 17 de março, das 8 horas ao meio-dia

Onde: Vila das Artes (rua 24 de maio, 1221, Centro)

Inscrições até: quinta-feira, 9, via formulário on-line

Mais informações: no site do Vila das Artes



