"O Agente Secreto": quando estreia no Brasil? Saiba tudo sobre o filme

Filmado em Recife, Brasília e São Paulo, com pós-produção realizada na Europa, o longa é uma coprodução internacional e marca a terceira participação de Kleber Mendonça Filho na competição pela Palma de Ouro no Festival de Cannes — feito que já havia conquistado com os aclamados Aquarius (2016) e Bacurau (2019).

O aguardado filme " O Agente Secreto ", protagonizado por Wagner Moura, mergulha no universo sombrio da ditadura militar e promete ser um dos destaques do cinema nacional em 2025.

O novo trabalho do cineasta ainda não tem data oficial de estreia no Brasil, mas já chama atenção dentro e fora do País; com potencial para disputar grandes prêmios internacionais.

CONHEÇA história do longa brasileiro ovacionado em Cannes



Enredo de "O Agente Secreto": um retorno ao passado em tempos sombrios

A trama se passa na abafada Recife de 1977, quando Marcelo (interpretado por Wagner Moura), um especialista em tecnologia assombrado por traumas do passado, retorna à sua cidade natal em busca de redenção.

Ao reencontrar o Brasil sob o regime da ditadura cívico-militar, ele se vê envolvido em uma rede de repressão, silêncio e dor. As feridas políticas do País se entrelaçam com suas próprias cicatrizes. Entre sombras e descobertas, nem mesmo a tecnologia parece capaz de apagar as marcas da história.