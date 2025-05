Cannes: Luedji Luna e Margareth Menezes agitam homenagem ao Brasil

“Que momento maravilhoso para o Cinema Brasileiro. Nós estamos muito orgulhosos de sermos o país homenageado”, declarou Margareth Menezes, ministra da cultura, na abertura da Marché Du Film no 78º Festival de Cinema de Cannes. Nesta quarta-feira, 14, o maior evento de mercado audiovisual do mundo ofereceu um a festa com temática brasileira para celebrar o “País de Honra” nesta edição do evento .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Reunindo dezenas de profissionais do ramo cinematográfico brasileiro, dentre produtores, programadores, curadores e assessores, a festa de abertura aconteceu em área reservada para convidados na Plage des Palmes, de frente para o mar mediterrâneo. Neste ano, o público brasileiro ultrapassou as expectativas dos organizadores franceses, levando um número recorde de produtores. Do Ceará, nomes como Allan Deberton (Pacarrete) e Carol Louise (A Filha do Palhaço) estavam presentes.

Em fala inicial de abertura, Margareth agradeceu a cooperação entre o Ministério da Cultura e a organização do evento no contexto de comemoração dos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e França, reforçando sua percepção positiva sobre o estado criativo do cinema no Brasil.

Nesta quarta-feira, 14, festa de abertura da Marché Du Film contou com presenças ilustres para celebrar o Brasil como o "país de honra" Crédito: Arthur Gadelha/O POVO

Encerrou seu discurso reiterando a força cultural do país: “Dos povos originários, dos povos que vieram da África, dos povos que colonizaram, dos povos que vieram em busca de oportunidade. Somos um país de 200 milhões de habitantes. Tudo isso coabita com suas diferenças e nessas pautas que nos unem”.