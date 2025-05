Filme de Kleber Mendonça Filho é ovacionado por 10 minutos em Cannes

O diretor Kleber Mendonça Filho e a equipe do filme "O Agente Secreto" são aplaudidos de pé por dez minutos em Cannes. O longa é o único brasileiro e latino-americano a compor a competição principal

O diretor Kleber Mendonça Filho, o ator Wagner Moura e a equipe do longa-metragem “O Agente Secreto” foram ovacionados por dez minutos após a estreia do filme no 78º Festival de Cinema de Cannes.

A estreia aconteceu neste domingo, 18, no evento que segue até o dia 24, data na qual serão divulgados os vencedores da premiação.