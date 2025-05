Cannes: pergunta sobre Gaza a Juliette Binoche encerra debate

Juliette Binoche , grande estrela do cinema francês, neste ano assume a presidência do júri. Em dado momento ela foi perguntada sobre não ter apoiado uma carta de protesto contra a guerra em Gaza , no território palestino.

Na manhã dessa terça-feira, 13, a programação do 78° Festival de Cannes começou com a coletiva de imprensa na presença dos integrantes do júri oficial.

Festival de Cannes: entenda pergunta sobre Gaza

A provocação do jornal francês partiu de um contexto trágico recente. Em março, a organização do ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion), uma das mostras paralelas do evento, anunciou que a fotógrafa Fatma Hassona havia sido morta, aos 25 anos, após um míssil israelense atingir seu prédio. Ela era protagonista do documentário "Put your soul on your hand and walk", integrante da competição.

Além de Juliette, o júri é composto ainda por Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas e Jeremy Strong.