Em Cannes, Robert De Niro protesta contra Trump: "Somos uma ameaça aos fascistas"

“A arte é uma ameaça. Nós somos uma ameaça para os autocratas e fascistas. O presidente dos EUA cortou fundos e apoios às artes, humanidades, educação, e agora ele declarou tarifa sobre filmes produzidos fora dos EUA”. No começo de maio, Trump anunciou tarifa de 100% para filmes produzidos no exterior para defender o cinema dos EUA que, segundo ele, “está morrendo rapidamente”.

Nesta terça-feira, 13, o ator Robert De Niro recebeu a Palma de Ouro Honorária na abertura do 78° Festival de Cannes , na França. Após receber a honraria das mãos de Leonardo DiCaprio, fez um discurso confrontando diretamente a política de Donald Trump contra educação e cultura nos EUA.

Aclamado pela plateia, De Niro referenciou Cannes como um festival para celebrar essa voz em comunhão “dos iguais”, propondo à classe artística que se posicionem. “Isso não é um problema americano. É global. Diferente de um filme, nós não podemos apenas sentar e assistir. Temos que agir”. Encerrou o discurso com o lema da Revolução Francesa: “Liberté, Égalité, Fraternité” - Liberdade, Igualdade, Fraternidade, em tradução.

Robert De Niro é homenageado em Cannes e protesta contra Trump: "Somos uma ameaça aos fascistas" Crédito: SAMMER AL-DOUMY/AFP

O viés político dominou a cerimônia que começou com Juliette Binoche, presidente do júri oficial neste ano, homenageando Fatma Hassona: “Ela deveria estar aqui”. Fotógrafa protagonista de um dos documentários da competição, Fatma foi morta por um míssil israelense em meio ao conflito em Gaza, o que surpreendeu a própria organização do evento que havia anunciado o filme na seleção um dia antes da tragédia.