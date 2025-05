Cannes: romance lésbico encara islamismo no conflito frio das religiões

Ainda nos primeiros planos de “La Petite Dernière”, filme que concorre a Palma de Ouro no Festival de Cannes deste ano, conhecemos Fatima - vestida de burca em meio à reverência de uma oração que faz na sala de casa. A silhueta do seu corpo coberto pelo traje cria um sentimento de melancolia com o céu azul ao fundo – por detrás dos seus olhos frios, porém, o motivo é mais profundo.

Nadia Melliti interpreta essa personagem com um silêncio que nos seduz pela dualidade: ao mesmo tempo que se sente deslocada do mundo, sem saber se será aceita pela família e amigos, ela também não o teme. Nos encontros íntimos que busca para compreender a própria sexualidade, sua inexperiência no assunto não a põe em posição inferior. Ao contrário de tudo o que a impede, a começar pela própria religião islâmica que proíbe relações homossexuais, assim como tantas outras, ela decide encarar.