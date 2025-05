Cannes: Jennifer Lawrence assusta em terror maternal enquanto seu conflito dá voltas

Já naquele momento, ainda tão perto do começo e sem nenhuma pista de qual seria tom da própria história, parecia claro para toda a imprensa reunida na Sala Debussy que estávamos diante de um grande acontecimento do festival. Afinal, esse casal de Jennifer Lawrence e Robert Pattinson é apresentado com uma gravidade muito esquisita.

Na efusiva sequência inicial de ‘Die, My Love’, filme de Lynne Ramsay que concorre a Palma de Ouro nesta edição do Festival de Cannes, a plateia daqui quase saltou das poltronas. Após Grace e Jackson entrarem silenciosos numa casa abandonada, a edição nos salta para uma floresta noturna em chamas enquanto uma guitarra de rock perfura os tímpanos.

Quando Grace fica grávida, a felicidade sem limites dos dois evapora. Elaborando um subtexto cruel sobre depressão pós-parto, Ramsay exige que Lawrence encarne um lado visceral para ultrapassar algumas fronteiras racionais. Se num segundo ela está sorridente, no seguinte pode se jogar de um carro. A imersão do filme na sua percepção do caos é tão forte que nos faz desconfiar até de algum destino sobrenatural.

Jennifer Lawrence em Cannes Crédito: SAMEER AL-DOUMY/AFP

“Die, My Love”, no entanto, não aproveita os destinos que suas próprias imagens e sons arrepiantes abrem margem. Baseado no livro homônimo de Ariana Harwicz, a história tem mãos uma personagem deslocada da ideia utópica de família, e escolhe repetir os mesmos ganchos para não sair do lugar.

A convivência com o absurdo, o impulso pela autoagressão, sua ferocidade transformada na vontade de “ser bicho” ou suas silenciosas caminhadas noturnas. Lawrence incorpora tudo isso com uma fisicalidade assustadora, de fato, sabendo nos surpreender mesmo quando tudo já está posto.