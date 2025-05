Cannes: Joaquin Phoenix e Pedro Pascal eletrizam faroeste satírico sobre EUA

Na competição pela Palma de Ouro, "Eddington" envolve plateia do Festival de Cannes com tragicomédia confusa sobre os EUA pós-Trump

Quem esperava ansioso por um primeiro “grande momento” nesta edição do Festival de Cannes , talvez tenha encontrado em “Eddington”, novo filme de Ari Aster que estreou nesta sexta-feira, 16. Muito diferente dos seus filmes anteriores, principalmente dos terrores "Hereditário" (2018) e "Midsommar" (2019), agora ele se fantasia de faroeste contemporâneo. Se a trama começa enguiçada na contextualização política de uma pequena cidade no interior dos EUA, mais adiante sabe o momento certo de explodir.

Repetindo sua parceria com o diretor, Joaquin Phoenix interpreta Joe Cross, xerife que tem um conflito de poder com o prefeito Ted Garcia, vivido pelo astro latino-americano do momento, Pedro Pascal, atualmente em cartaz na série “The Last of Us”. Para dar um tom moderno e “humorado” a um formato tradicionalmente conservador, Aster constrói uma reação de causa e consequência ligada diretamente com a “realidade virtual” das redes sociais.

A trama se passa durante a pandemia de Covid-19, ampliada no contexto de protestos digitais que tomaram as mídias, como o Black Lives Matter. O xerife, obviamente, é alheio a essas revoluções e as descredibiliza totalmente. O que ele não poderia supor é o jeito como tudo isso, eventualmente, voltaria como uma avalanche incontornável.

"Eddington" envolve plateia de Cannes

Embora seja um filme desengonçado, principalmente porque a história gira em círculos para se encaixar em diversas discussões hipócritas de classe e raça feitas por uma juventude alienada, a direção engata no clímax quando se transforma num filme de ação até bastante visceral. Como um contraponto que prepara terreno para essa crueldade, o poder policial da cidade incentiva o armamento civil como uma resposta imediata – nada mais EUA do que isso.

Passado o impacto do fim da sessão, no entanto, também é possível perceber certa bobagem redundante no vazio de cada um dos seus personagens – especialmente aqueles que pouco têm a dizer. Emma Stone e Austin Butler, que o digam, o que faziam mesmo ali?