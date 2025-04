Cannes: 'Filme foi criado para o Wagner', diz Kleber Mendonça Filho

A organização do Festival de Cannes anunciou nesta quinta-feira, 10, a primeira leva de filmes selecionados para a 78ª edição do evento francês. “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, é o único brasileiro e latino-americano a compor a competição principal.

Atualmente em Londres rodando um novo projeto, Wagner celebra a experiência proporcionada pelo filme e sua estreia em Cannes. “Estar em Recife, 25 anos depois de estrear ‘A Máquina’, a peça de João Falcão, e viver essa cidade incrível com Kleber, Emilie e seus amigos, que agora também são meus, sobretudo saber que para além da alegria de estar no Nordeste falando minha língua , eu estava fazendo um filmaço", afirma.

Ele complementa: "Cannes é a minha primeira memória de ter conversado com Kleber, no ano de 2003, quando estive lá com o filme ‘Cidade Baixa’, dirigido por Sergio Machado, e ele estava cobrindo o festival como crítico de cinema. Tudo fazendo um sentido lindo danado”.

Considerado um dos maiores festivais de cinema do mundo, o evento acontecerá de 13 a 24 de maio na cidade de Cannes, na França, com cobertura exclusiva do O POVO. Este será o retorno do jornal ao evento. Em 2024, O POVO também esteve no festival.