Cannes: da praia ao mangue, Fortaleza se apresenta na França

Com tutoria de Karim Aïnouz, projeto "Factory Ceará Cannes" inaugurou programação de Cannes com quatro curtas-metragens produzidos no Ceará

“Acredito que isso funciona também como um arquivo para o futuro porque estamos vendo pessoas negras e transgênero, em um faroeste contemporâneo, vencendo. Elas não estão morrendo”, disse Ary Zara (Portugal) no palco do Théâtre Croisette para apresentar “A Vaqueira, a Dançarina e o Porco”, filme que codirigiu com Stella Carneiro (Brasil, Alagoas).

A obra é uma das quatro produzidas no projeto “Factory Ceará Brasil”, parceria direta entre a Quinzena dos Cineastas, grande mostra paralela do Festival de Cannes, com o Governo do Estado do Ceará. A ação reuniu cineastas brasileiros e internacionais para uma coprodução criativa. Apesar das diferentes regiões e nacionalidades, todos os filmes foram produzidos e filmados no Ceará.

Os outros filmes foram A Fera do Mangue, de Wara (Ceará) e Sivan Noam Shimon (Israel); Ponto Cego, de Luciana Vieira (Ceará) e Marcel Beltrán (Cuba); e Como Ler o Vento, de Bernardo Ale Abinader (Amazonas) e Sharon Hakim (França).

Presente no evento, Luisa Cela, secretária de cultura do Ceará, reforçou o significado simbólico e prático dessa estreia acontecer justamente no ano em que o Brasil foi declarado o “País de Honra” da Marché Du Film, maior evento de mercado audiovisual do mundo.

Tutor do projeto, o cineasta cearense Karim Aïnouz não subiu no palco na apresentação dos filmes, deixando que o protagonismo do momento ficasse com os realizadores. Após a sessão, uma breve conversa foi mediada para que eles compartilhassem sobre a experiência de produzir os filmes em conjunto, apesar das duplas nunca terem trabalhado juntas antes.