Mesmo com cansaço, novo 'Missão Impossível' é aplaudido em Cannes

‘Missão: Impossível – O Acerto Final’ é o último filme de Tom Cruise na franquia e estreia no Brasil em maio

A sessão contou com uma orquestra grandiosa de cerca de 40 músicos, que recepcionaram os convidados com o icônico tema da franquia antes da exibição.

A estreia de ‘Missão: Impossível – O Acerto Final’ em Cannes foi marcada por uma ovação de cinco minutos após a exibição do filme, segundo a revista Variety.

De acordo com a revista, o público aprovou as cenas de ação e os efeitos especiais, mas, ao longo da exibição, alguns espectadores demonstraram cansaço. No final, cenas acrobáticas protagonizadas por Tom Cruise impressionaram, embora alguns presentes tenham deixado a sala antes dos créditos finais.

Tom Cruise agradeceu a recepção levando a mão ao peito, acenando para o público e beijando o diretor Christopher McQuarrie. Ambos também agradeceram aos convidados Zoe Saldaña e Marco Perego-Saldaña. Enquanto os aplausos ecoavam, a câmera se voltou para o restante do elenco, que inclui Simon Pegg, Angela Bassett e Hayley Atwell.

Após os aplausos, McQuarrie destacou a importância da recepção positiva do público em um discurso que durou mais que a ovação. “Essa reação é o motivo pelo qual fazemos isso. Vocês são o motivo. A experiência da tela grande é o motivo”, disse. O filme chega às telonas no Brasil no dia 22 de maio.

