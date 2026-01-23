Oscar: indicados a Melhor Filme têm na Netflix? Onde assistir?

Saiba onde assistir aos indicados ao Oscar 2026 de Melhor FilmeO Brasil tem quatro indicações no Oscar 2026 com o "Agente Secreto"; saiba onde assistir todos os indicados à Melhor Filme
A lista de indicados ao Oscar 2026 foi divulgada na manhã dessa terça-feira, 22 de janeiro. Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil está na disputa em cinco categorias pela estatueta.
Os filmes com indicações à premiação podem ser assistidos nas salas de cinema ou no streaming. A disponibilidade depende do streaming que oferece, sendo por assinatura ou por aluguel, variando entre produções.
Onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026
Pecadores
Protagonizando o indicado à Melhor Ator, Michael B. Jordan faz o papel de gêmeos Fumaça e Fuligem, que voltam à cidade natal para abrir um clube de blues ao deixarem a vida problemática para trás.
No entanto, ao retornarem, encontram o cenário de um Mississipi dos anos 1930 assombrado por um mal antigo em forma de vampiros.
O longa bateu o recorde de filme com mais indicações na história da cerimônia, superando “Titanic”, “La La Land” e “A Malvada”, que empatavam com 14.
- Onde assistir: em cartaz nos cinemas e disponível na HBO Max;
- Indicações: Melhor Filme, Melhor Ator (Michael B. Jordan), Melhor Atriz Coadjuvante (Wunmi Mosaku), Melhor Canção Original (“I Lied to You”), Melhor Direção (Ryan Coogler), Melhor Ator Coadjuvante (Delroy Lindo), Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora Original, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Maquiagem e Penteado, Melhor Roteiro Original, Melhor Figurino, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte e Melhor Elenco.
Hamnet
“Hamnet: A Vida Antes de Hamlet” é baseado na obra “Hamlet” e na vida do autor, William Shakespeare. Com tons dramáticos e, em parte, fictícios, conta a história do que levou o escritor a produzir a tradicional obra teatral.
A família de Shakespeare lida com a tragédia, que vira arte quando no ponto de vista do pai, interpretado por Paul Mescal. Enquanto o esposo trabalha em Londres, Agnes (Jessie Buckley, indicada à Melhor Atriz) cria as filhas no interior.
- Onde assistir: em cartaz nos cinemas;
- Indicações: Melhor Filme, Melhor Atriz (Jessie Buckley), Melhor Direção (Chloé Zhao), Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Figurino, Melhor Direção de Arte e Melhor Elenco.
Marty Supreme
De traficante a campeão de tênis de mesa, Marty Mauser é interpretado pelo terceira indicado à Melhor Ator, Timothée Chalamet.
A cinebiografia fictícia, baseada na vida de Marty Reisman, se passa nos anos 50. Nesse período, tentava mudar de carreira. O atleta, na vida real, foi o jogador mais velho a ganhar um campeonato nacional do esporte, aos 67 anos.
- Onde assistir: em cartaz nos cinemas e disponível, em breve, na HBO Max;
- Indicações: Melhor Filme, Melhor Ator (Timothée Chalamet), Melhor Direção (Josh Safdie), Melhor Fotografia, Melhor Roteiro Original, Melhor Figurino, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte e Melhor Elenco.
O Agente Secreto
Marcando a segunda vez consecutiva na premiação e o empate de maior indicações para o País com “Cidade de Deus”, “O Agente Secreto” é a aposta do Brasil no Oscar, com quatro indicações.
Wagner Moura é Marcelo, que volta à sua cidade, Recife, em busca de paz e se reconectar com o filho. No entanto, o que ele encontra é a tensão da ditadura militar em pleno Carnaval, enquanto é perseguido pelo governo.
- Onde assistir: em cartaz nos cinemas;
- Indicações: Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.
Bugonia
A comédia e sátira, remake do sul-coreano “Save The Green!” (2003), conta a história de dois primos que acreditam obsessivamente na teoria da conspiração de que a CEO de uma grande empresa, interpretada por Emma Stone (indicada à Melhor Atriz), é uma alienígena prestes a destruir a Terra.
- Onde assistir: disponível para aluguel na Prime Video;
- Indicações: Melhor Filme, Melhor Atriz (Emma Stone), Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Roteiro Adaptado
Frankenstein
Outra releitura do clássico da literatura, “Frankenstein” traz a trama de um cientista (Oscar Isaac) que traz vida a uma criatura, interpretada pelo indicado à Melhor Ator Coadjuvante, Jacob Elordi, com partes de outros corpos para lidar com a morte da mãe.
- Onde assistir: disponível na Netflix;
- Indicações: Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante (Jacob Elordi), Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Maquiagem e Penteados, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Figurino e Melhor Direção de Arte.
Uma Batalha Após a Outra
Misturando ação e comédia, Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio, indicado à Melhor Ator) tenta resgatar a filha adolescente, interpretada por Chase Infiniti, após o antigo inimigo do grupo revolucionário que fazia parte a sequestra.
O personagem de DiCaprio se mostra atrapalhado ao retornar da aposentadoria, tirada para viver isolado e, assim, cuidar da filha após o desaparecimento da mãe (Teyana Taylor, indicada à Melhor Atriz Coadjuvante).
- Onde assistir: em cartaz nos cinemas e disponível na HBO Max;
- Indicações: Melhor Filme, Melhor Ator (Leonardo DiCaprio), Melhor Atriz Coadjuvante (Teyana Taylor), Melhor Direção (Paul Thomas Anderson), Melhor Ator Coadjuvante (Benicio del Toro e Sean Penn), Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte e Melhor Elenco.
Valor Sentimental
O melancólico “Valor Sentimental” retrata a história de Nora (Renate Reinsve, indicada à Melhor Atriz), uma atriz de teatro que lida com questões psicológicas e o trauma do abandono paterno com a irmã mais nova, Agnes (Inga Ibsdotter, indicada à Melhor Atriz Coadjuvante).
O pai, interpretado por Stellan Skarsgård (indicado à Melhor Ator Coadjuvante), é um cineasta. Para retornar ao cinema, após anos sem lançamentos, procura se reconectar com as filhas, convidando Nora para protagonizar a obra, o que aumenta a tensão familiar.
- Onde assistir: em cartaz nos cinemas e disponível, em breve, na Mubi;
- Indicações: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz (Renate Reinsve), Melhor Atriz Coadjuvante (Inga Ibsdotter e Elle Fanning), Melhor Ator Coadjuvante (Stellan Skarsgård), Melhor Direção (Joachim Trier) e Melhor Roteiro Original.
Sonhos de Trem
No início do século passado, Robert Grainier (Joel Edgerton) enfrenta uma perda familiar durante as mudanças no país. No oeste americano, o trabalhador ferroviário lida com o luto, enquanto o cenário americano se modernizava rapidamente.
- Onde assistir: disponível na Netflix;
- Indicações: Melhor Filme, Melhor Canção Original (“Train Dreams”), Melhor Fotografia, Melhor Roteiro Adaptado.
F1
Brad Pitt é Sonny Hayes, um piloto de Fórmula 1 que retornou à competição após 30 anos distante por um acidente que interrompeu sua carreira. Considerado lendário nos anos 90, se vê numa rivalidade entre a nova geração em busca do seu grande sonho: o troféu da corrida.
- Onde assistir: Apple TV+;
- Indicações: Melhor Filme, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Montagem e Melhor Som.