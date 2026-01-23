Oscar: indicados a Melhor Filme têm na Netflix? Onde assistir?

Os filmes indicados na categoria de Melhor Filme do Oscar 2026 podem ser assistidos no cinema ou no streaming / Crédito: VALERIE MACON / AFP

A lista de indicados ao Oscar 2026 foi divulgada na manhã dessa terça-feira, 22 de janeiro. Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil está na disputa em cinco categorias pela estatueta. Os filmes com indicações à premiação podem ser assistidos nas salas de cinema ou no streaming. A disponibilidade depende do streaming que oferece, sendo por assinatura ou por aluguel, variando entre produções.

Onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026 Pecadores Protagonizando o indicado à Melhor Ator, Michael B. Jordan faz o papel de gêmeos Fumaça e Fuligem, que voltam à cidade natal para abrir um clube de blues ao deixarem a vida problemática para trás. No entanto, ao retornarem, encontram o cenário de um Mississipi dos anos 1930 assombrado por um mal antigo em forma de vampiros. O longa bateu o recorde de filme com mais indicações na história da cerimônia, superando “Titanic”, “La La Land” e “A Malvada”, que empatavam com 14.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas e disponível na HBO Max;



em cartaz nos cinemas e disponível na HBO Max; Indicações: Melhor Filme, Melhor Ator (Michael B. Jordan), Melhor Atriz Coadjuvante (Wunmi Mosaku), Melhor Canção Original (“I Lied to You”), Melhor Direção (Ryan Coogler), Melhor Ator Coadjuvante (Delroy Lindo), Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora Original, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Maquiagem e Penteado, Melhor Roteiro Original, Melhor Figurino, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte e Melhor Elenco.

Hamnet “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet” é baseado na obra “Hamlet” e na vida do autor, William Shakespeare. Com tons dramáticos e, em parte, fictícios, conta a história do que levou o escritor a produzir a tradicional obra teatral. A família de Shakespeare lida com a tragédia, que vira arte quando no ponto de vista do pai, interpretado por Paul Mescal. Enquanto o esposo trabalha em Londres, Agnes (Jessie Buckley, indicada à Melhor Atriz) cria as filhas no interior. Onde assistir: em cartaz nos cinemas;



em cartaz nos cinemas; Indicações: Melhor Filme, Melhor Atriz (Jessie Buckley), Melhor Direção (Chloé Zhao), Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Figurino, Melhor Direção de Arte e Melhor Elenco.

Marty Supreme De traficante a campeão de tênis de mesa, Marty Mauser é interpretado pelo terceira indicado à Melhor Ator, Timothée Chalamet. A cinebiografia fictícia, baseada na vida de Marty Reisman, se passa nos anos 50. Nesse período, tentava mudar de carreira. O atleta, na vida real, foi o jogador mais velho a ganhar um campeonato nacional do esporte, aos 67 anos. Onde assistir: em cartaz nos cinemas e disponível, em breve, na HBO Max;



em cartaz nos cinemas e disponível, em breve, na HBO Max; Indicações: Melhor Filme, Melhor Ator (Timothée Chalamet), Melhor Direção (Josh Safdie), Melhor Fotografia, Melhor Roteiro Original, Melhor Figurino, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte e Melhor Elenco.

O Agente Secreto Marcando a segunda vez consecutiva na premiação e o empate de maior indicações para o País com “Cidade de Deus”, “O Agente Secreto” é a aposta do Brasil no Oscar, com quatro indicações.