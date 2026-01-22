Oscar 2026: quanto custaram e arrecadaram os filmes indicados?

"O Agente Secreto' divide espaço com filmes de grande orçamento e de streaming entre os indicados ao prêmio principal do Oscar em 2026; confira

A 98ª edição do Oscar, marcada para 15 de março de 2026, traz um grupo diversificado de filmes na principal categoria, Melhor Filme, que reúne produções de grande sucesso comercial e obras mais autorais.

A Academia divulgou a lista oficial de indicados nesta quinta-feira, 22, com transmissão ao vivo no início da manhã. Essa etapa antecede a cerimônia de entrega das estatuetas, marcada para acontecer no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.