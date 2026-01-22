Oscar 2026: quanto custaram e arrecadaram os filmes indicados?

Quanto custaram e arrecadaram os filmes indicados ao Oscar 2026"O Agente Secreto' divide espaço com filmes de grande orçamento e de streaming entre os indicados ao prêmio principal do Oscar em 2026; confira
A 98ª edição do Oscar, marcada para 15 de março de 2026, traz um grupo diversificado de filmes na principal categoria, Melhor Filme, que reúne produções de grande sucesso comercial e obras mais autorais.
A Academia divulgou a lista oficial de indicados nesta quinta-feira, 22, com transmissão ao vivo no início da manhã. Essa etapa antecede a cerimônia de entrega das estatuetas, marcada para acontecer no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
A seguir, você confere os dados mais relevantes de cada título: bilheteria mundial, informação de orçamento e detalhes de lançamento, além do tempo que cada um está em cartaz ou disponível ao público.
Indicados a Melhor Filme no Oscar 2026: bilheterias e orçamentos
1. O Agente Secreto (Brasil)
Indicado a Melhor Filme no Oscar 2026 e também em outras categorias, incluindo Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Arte.
- Estreia: lançado em 6 de novembro de 2025 no Brasil em circuito comercial (data específica varia por país).
- Tempo em cartaz: 6 de novembro de 2025 - presente.
- Bilheteria mundial: aproximadamente R$ 50,2 milhões. O valor apenas da bilheteria brasileira, segundo dados da Ancine (Agência Nacional do Cinema), chega a R$ 25,6 milhões.
- Orçamento: Estimado em cerca de R$ 28 milhões
- Observação: mesmo com bilheteria modesta em comparação com outros indicados, a produção ganhou atenção global pela qualidade artística e representatividade brasileira em categorias-chave, ganhando destaque no Globo de Ouro e outras premiações.
2. F1 - O filme
- Estreia: lançado em junho nos cinemas do Brasil e do mundo, o longa foi distribuído na Apple TV+ em dezembro do mesmo ano.
- Bilheteria mundial: se tornou a maior bilheteria da carreira de Brad Pitt, arrecadando mais de US$ 631,1 milhões (cerca de R$ 3 bilhões) globalmente.
- Orçamento: estimado entre US$ 250 milhões e US$ 300 milhões.
- Tempo de exibição: fora de cartaz porém já disponível há alguns meses na plataforma Apple TV+.
3. Pecadores (Sinners)
- Estreia: abril de 2025 no Brasil e em outros cinemas mundiais.
- Bilheteria mundial: o filme teve um bilheteria mundial de US$ 365,8 milhões, arrecadando 385% do seu orçamento, "se pagando 4 vezes".
- Orçamento: orçamento de produção estimado entre US$ 90 milhões e US$ 100 milhões.
- Tempo de exibição: lançado há cerca de 9 meses, disponível na plataforma de streaming HBO Max.
4. Uma Batalha Após a Outra (One Battle After Another)
- Estreia: setembro de 2025 nos cinemas brasileiros e mundiais.
- Bilheteria mundial: cerca de US$ 206,3 milhões.
- Orçamento: US$ 130 - 175 milhões.
- Tempo de exibição: em circuito desde o segundo semestre de 2025.
5. Marty Supreme
- Estreia: dezembro de 2025, estreia em janeiro de 2026 nos cinemas brasileiros.
- Bilheteria mundial: aproximadamente US$ 100,5 milhões.
- Orçamento: orçamento do longa de US$ 70 milhões.
- Tempo de exibição: em cartaz nos cinemas há menos de um mês, em breve disponível no HBO Max.
6. Bugonia
- Estreia: outubro de 2025.
- Bilheteria mundial: cerca de US$ 39,5 milhões.
- Orçamento: entre US$ 45 e 55 milhões.
- Tempo de exibição: em trânsito entre cinemas e disponível para aluguel digital desde o fim de 2025.
7. Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Estreia: novembro de 2025, com lançamento tradicional em salas brasileiras em janeiro de 2026.
- Bilheteria mundial: US$ 28,2 milhões.
- Orçamento: valor entre US$ 30 - 35 milhões.
- Tempo em cartaz: em cartaz.
8. Frankenstein
- Estreia: Outubro de 2025, lançado em novembro na Netflix.
- Bilheteria: US$ 400 mil, priorizaram streaming em vez da exibição tradicional.
- Orçamento: foi de aproximadamente US$ 120 milhões.
- Temporada de exibição: Disponível no catálogo da Netflix desde o final de 2025.
9. Valor Sentimental
- Estreia: novembro de 2025, com início de exibição em salas e festivais europeus.
- Bilheteria: US$ 22 milhões.
- Orçamento: US$ 8 milhões.
- Tempo de exibição: Em cartaz nos cinemas brasileiros.
10. Sonhos de Trem
- Estreia: novembro de 2025, com distribuição que inclui Netflix.
- Bilheteria: Não reportada em números públicos pela plataforma.
- Orçamento: cerca de US$ 10 milhões.
- Temporada de disponibilidade: Lançado em catálogo digital e em festivais desde o último ano.