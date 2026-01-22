Oscar 2026: O Agente Secreto recebe indicações; veja categorias

'O Agente Secreto' recebe indicações ao Oscar 2026; veja categoriasDesde o começo da temporada de premiações, o longa-metragem, assim como o seu protagonista, Wagner Moura, e o diretor Kleber Mendonça Filho têm se destacado
"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, foi indicado ao Oscar 2026. A premiação é a 98ª edição dos Academy Awards, um dos principais reconhecimentos do mercado cinematográfico.
A lista com os indicados para cada categoria da cerimônia foi divulgada a partir das 10h30min (horário de Brasília) desta quinta-feira, 22, pelo canal oficial da Academia no YouTube.
Desde o começo da temporada de premiações, o longa-metragem, assim como o seu protagonista, Wagner Moura, e o diretor Kleber Mendonça Filho têm se destacado. Em cerimônias internacionais, já acumula prêmios em categorias como Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Fotografia.
Este é o segundo ano em que o Brasil tem indicações ao Oscar. Em 2025, 'Ainda Estou Aqui' fez história como o primeiro a receber o prêmio de Melhor Filme Internacional.
Confira, a seguir, as categorias em "O Agente Secreto" que foi indicado.
O Agente Secreto no Oscar 2026: veja indicações
- Melhor Direção de Elenco
- Melhor Filme Internacional
- Melhor Ator para Wagner Moura
- Melhor Filme
O Agente Secreto: confira a sinopse da trama indicada ao Oscar
O vencedor do Globo de Ouro 2026 de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, agora indicado ao Oscar 2026, se passa em 1977, em Recife, durante o Carnaval na capital pernambucana.
Wagner Moura é Marcelo, um homem que retorna à cidade natal enquanto País vivia um contexto de "pirraça", como é descrito na cena de abertura, pela ditadura militar.
A trama trata a história do personagem, perseguido pelo governo, quando sai de São Paulo em busca de paz e se reconectar com o filho, Fernando. No entanto, ele encontra um cenário de caos e tensão política resistente, mesmo no período carnavalesco.
Com isso, o enredo carrega a história por trás da memória coletiva ao trazer temas relacionados, como a lenda da Perna Cabeluda. Na combinação de thriller político com drama, é retratado o que foi deixado de herança cultural para as próximas gerações.
O elenco, majoritariamente nordestino, conta com dois cearenses estão na produção: Geane Albuquerque, como a atendente Elisângela, e Robério Diógenes no papel do delegado Euclides.
