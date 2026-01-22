Oscar 2026: O Agente Secreto recebe indicações; veja categorias

O Agente Secreto, representante do Brasil nas premiações internacionais de cinema, tem indicações ao Oscar 2026; veja categorias / Crédito: Vitrine Filmes/Divulgação

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, foi indicado ao Oscar 2026. A premiação é a 98ª edição dos Academy Awards, um dos principais reconhecimentos do mercado cinematográfico. A lista com os indicados para cada categoria da cerimônia foi divulgada a partir das 10h30min (horário de Brasília) desta quinta-feira, 22, pelo canal oficial da Academia no YouTube.

Desde o começo da temporada de premiações, o longa-metragem, assim como o seu protagonista, Wagner Moura, e o diretor Kleber Mendonça Filho têm se destacado. Em cerimônias internacionais, já acumula prêmios em categorias como Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Fotografia.