Cinema brasileiro celebra 5 indicações ao Oscar 2026; veja reações

Filme de Kleber Mendonça Filho conquista quatro indicações; mais um brasileiro é indicado. Nomeações mobilizam a internet, colocando o cinema nacional em alta

O cinema brasileiro viveu uma manhã histórica nesta quinta-feira, 22. Foi revelada esta manhã a lista oficial de indicados ao Oscar 2026, a 98ª edição da principal premiação do cinema mundial. Entre os destaques, “O Agente Secreto” , de Kleber Mendonça Filho, confirmou o favoritismo e garantiu presença em quatro categorias .

A transmissão foi feita ao vivo pelo canal oficial da Academia no YouTube e rapidamente repercutiu nas redes sociais brasileiras, que acompanharam cada anúncio com expectativa crescente. Desde o início da temporada de premiações, o longa já vinha sendo apontado como um dos principais representantes do Brasil no circuito internacional.

A seguir, veja reações do público e do elenco nas redes sociais, além de em quais categorias “O Agente Secreto” está concorrendo no Oscar 2026 e mais da trajetória do filme:

Assim que as categorias começaram a ser anunciadas, as redes sociais foram tomadas por comentários, memes e comemorações.

Entre as reações, usuários celebraram o desempenho do longa com mensagens entusiasmadas. “o agente secreto 4x indicadooooooooo”, escreveu @csnvlip. Já @bethscassidy destacou a principal categoria: “o agente secreto best picture nominee”.

No X (antigo Twitter), expressões de orgulho e euforia dominaram os trending topics, com hashtags como #Oscars, #OAgenteSecreto, #WagnerMoura, #MelhorFilmeInternacional e #MelhorElenco entre os assuntos mais comentados.

Além das indicações envolvendo “O Agente Secreto”, Adolpho Veloso, brasileiro que atua como diretor de fotografia, foi indicado ao Oscar pelo trabalho desenvolvido no longa-metragem “Sonhos de Trem” - lançado em novembro pela plataforma de streaming Netflix.

O tom de comemoração se repetiu em postagens como “é o país do cinema”, de @perfefeita, e “vai com deus hexa queremos o oscar do wagner moura e de o agente secreto”, de @jonasplusme.

Wagner Moura e o Agente Secreto indicadíssimos ao Oscar! Vão ter que aceitar que o baiano tem o molhooooooooo

O AGENTE SECRETO COM 4 INDICAÇÕES AO OSCAR A SOBERBA VOLTOU DEMAIS

Brasil no Oscar 2026 com 5 indicações:



Melhor Filme – O Agente Secreto

Melhor Filme Internacional – O Agente Secreto

Melhor Elenco – O Agente Secreto

Melhor Ator – Wagner Moura

Melhor Direção de Fotografia – Adolfo Veloso (Sonhos de Trem) pic.twitter.com/iz2FdqoiWl — Igor Rogh (@igorogh) January 22, 2026





Brasil no Oscar 2026: qual a trajetória de “O Agente Secreto”?

Antes mesmo do anúncio do Oscar, “O Agente Secreto” acumulava reconhecimento em categorias como Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Fotografia, consolidando o nome de Kleber Mendonça Filho e o protagonismo de Wagner Moura na temporada.



Wagner Moura, inclusive, venceu o Globo de Ouro, reforçando a força do projeto. O feito veio na esteira do impacto internacional de Ainda Estou Aqui, indicado ao Oscar em 2025, ampliando o momento de visibilidade do cinema brasileiro no cenário global.



O Agente Secreto no Oscar 2026: veja indicações

Melhor Direção de Elenco

Melhor Filme Internacional

Melhor Ator para Wagner Moura

Melhor Filme



Na edição de 2026, Wagner Moura disputa a categoria de Melhor ator com:

Timothée Chalamet em Marty Supreme

Leonardo DiCaprio em Uma Batalha Após a Outra

Michal B. Jordan em Pecadores

Ethan Hawke em Blue Moon

Brasil no Oscar 2026: primeira indicação veio com categoria inédita

A ansiedade aumentou à medida que a Academia anunciava categorias nas quais o filme brasileiro não aparecia como favorito. O momento decisivo veio com a revelação da primeira indicação: O Agente Secreto foi nomeado para Melhor Elenco, categoria estreante no Oscar 2026.

A indicação foi celebrada como um reconhecimento coletivo do filme. O comentarista @emannuelbento destacou que “melhor elenco é uma categoria mais do que merecida para O Agente Secreto. É um filme que não se sustenta em um único nome, mas no coletivo”.

A importância da categoria é inédita: trata-se da primeira vez que um filme brasileiro é indicado a essa nova premiação, criada para valorizar o trabalho conjunto do elenco.

Quatro indicações no Oscar e um lugar na história

Além de Melhor Elenco, O Agente Secreto foi indicado a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, para Wagner Moura. Com isso, o longa alcança quatro indicações, igualando o recorde de Cidade de Deus e ficando atrás apenas de “Ainda Estou Aqui”, que somou três indicações no ano anterior.

A mobilização não ficou restrita ao público e à crítica. Personalidades públicas e autoridades também celebraram o feito. O perfil oficial do Governo do Brasil publicou: “Brasil no Oscar! Estamos na briga pelo prêmio principal! Aqui é jogo grande!! O céu é o limite”.

Outros comentários misturaram humor e orgulho nacional. “O cinema regional (hahahahha) segue fazendo seu estrago pelo mundo. O Agente Secreto tá virado no mói de coentro”, escreveu @xicosa. Já @papelpop resumiu o clima: “ele tem o molho e o Oscar”.

A última indicação, de Melhor Filme, consolidou o impacto. O deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL-SP) afirmou: “O Agente Secreto repete o feito de Ainda Estou Aqui e acaba de ser indicado a melhor filme do ano. Mais uma vez o cinema brasileiro orgulha e emociona o nosso país”.

