Cinema brasileiro celebra 5 indicações ao Oscar 2026; veja reações

Cinema brasileiro celebra 5 indicações ao Oscar 2026; veja reaçõesFilme de Kleber Mendonça Filho conquista quatro indicações; mais um brasileiro é indicado. Nomeações mobilizam a internet, colocando o cinema nacional em alta
Resumo
As categorias incluem Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura.
Wagner Moura é o primeiro brasileiro indicado a Melhor Ator no Oscar.
Adolpho Veloso foi indicado a Melhor Direção de Fotografia por 'Sonhos de Trem'.
A recepção nas redes sociais foi de euforia e celebração para o cinema nacional.
O cinema brasileiro viveu uma manhã histórica nesta quinta-feira, 22. Foi revelada esta manhã a lista oficial de indicados ao Oscar 2026, a 98ª edição da principal premiação do cinema mundial. Entre os destaques, “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, confirmou o favoritismo e garantiu presença em quatro categorias.
A transmissão foi feita ao vivo pelo canal oficial da Academia no YouTube e rapidamente repercutiu nas redes sociais brasileiras, que acompanharam cada anúncio com expectativa crescente. Desde o início da temporada de premiações, o longa já vinha sendo apontado como um dos principais representantes do Brasil no circuito internacional.
A seguir, veja reações do público e do elenco nas redes sociais, além de em quais categorias “O Agente Secreto” está concorrendo no Oscar 2026 e mais da trajetória do filme:
O Agente Secreto: como internet reagiu às indicações ao Oscar 2026
Assim que as categorias começaram a ser anunciadas, as redes sociais foram tomadas por comentários, memes e comemorações.
No X (antigo Twitter), expressões de orgulho e euforia dominaram os trending topics, com hashtags como #Oscars, #OAgenteSecreto, #WagnerMoura, #MelhorFilmeInternacional e #MelhorElenco entre os assuntos mais comentados.
Entre as reações, usuários celebraram o desempenho do longa com mensagens entusiasmadas. “o agente secreto 4x indicadooooooooo”, escreveu @csnvlip. Já @bethscassidy destacou a principal categoria: “o agente secreto best picture nominee”.
O tom de comemoração se repetiu em postagens como “é o país do cinema”, de @perfefeita, e “vai com deus hexa queremos o oscar do wagner moura e de o agente secreto”, de @jonasplusme.
Além das indicações envolvendo “O Agente Secreto”, Adolpho Veloso, brasileiro que atua como diretor de fotografia, foi indicado ao Oscar pelo trabalho desenvolvido no longa-metragem “Sonhos de Trem” - lançado em novembro pela plataforma de streaming Netflix.
Veja mais algumas reações:
Wagner Moura e o Agente Secreto indicadíssimos ao Oscar! Vão ter que aceitar que o baiano tem o molhooooooooo pic.twitter.com/LipvLn0GxF— Matheus Rocha (@matheus) January 22, 2026
O AGENTE SECRETO COM 4 INDICAÇÕES AO OSCAR A SOBERBA VOLTOU DEMAIS pic.twitter.com/SmPct3YPNa— luscas (@luscas) January 22, 2026
Brasil no Oscar 2026 com 5 indicações:— Igor Rogh (@igorogh) January 22, 2026
Melhor Filme – O Agente Secreto
Melhor Filme Internacional – O Agente Secreto
Melhor Elenco – O Agente Secreto
Melhor Ator – Wagner Moura
Melhor Direção de Fotografia – Adolfo Veloso (Sonhos de Trem) pic.twitter.com/iz2FdqoiWl
Brasil no Oscar 2026: qual a trajetória de “O Agente Secreto”?
Antes mesmo do anúncio do Oscar, “O Agente Secreto” acumulava reconhecimento em categorias como Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Fotografia, consolidando o nome de Kleber Mendonça Filho e o protagonismo de Wagner Moura na temporada.
Wagner Moura, inclusive, venceu o Globo de Ouro, reforçando a força do projeto. O feito veio na esteira do impacto internacional de Ainda Estou Aqui, indicado ao Oscar em 2025, ampliando o momento de visibilidade do cinema brasileiro no cenário global.
O Agente Secreto no Oscar 2026: veja indicações
- Melhor Direção de Elenco
- Melhor Filme Internacional
- Melhor Ator para Wagner Moura
- Melhor Filme
Na edição de 2026, Wagner Moura disputa a categoria de Melhor ator com:
- Timothée Chalamet em Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio em Uma Batalha Após a Outra
- Michal B. Jordan em Pecadores
- Ethan Hawke em Blue Moon
Brasil no Oscar 2026: primeira indicação veio com categoria inédita
A ansiedade aumentou à medida que a Academia anunciava categorias nas quais o filme brasileiro não aparecia como favorito. O momento decisivo veio com a revelação da primeira indicação: O Agente Secreto foi nomeado para Melhor Elenco, categoria estreante no Oscar 2026.
A indicação foi celebrada como um reconhecimento coletivo do filme. O comentarista @emannuelbento destacou que “melhor elenco é uma categoria mais do que merecida para O Agente Secreto. É um filme que não se sustenta em um único nome, mas no coletivo”.
A importância da categoria é inédita: trata-se da primeira vez que um filme brasileiro é indicado a essa nova premiação, criada para valorizar o trabalho conjunto do elenco.
Quatro indicações no Oscar e um lugar na história
Além de Melhor Elenco, O Agente Secreto foi indicado a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, para Wagner Moura. Com isso, o longa alcança quatro indicações, igualando o recorde de Cidade de Deus e ficando atrás apenas de “Ainda Estou Aqui”, que somou três indicações no ano anterior.
A mobilização não ficou restrita ao público e à crítica. Personalidades públicas e autoridades também celebraram o feito. O perfil oficial do Governo do Brasil publicou: “Brasil no Oscar! Estamos na briga pelo prêmio principal! Aqui é jogo grande!! O céu é o limite”.
Outros comentários misturaram humor e orgulho nacional. “O cinema regional (hahahahha) segue fazendo seu estrago pelo mundo. O Agente Secreto tá virado no mói de coentro”, escreveu @xicosa. Já @papelpop resumiu o clima: “ele tem o molho e o Oscar”.
A última indicação, de Melhor Filme, consolidou o impacto. O deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL-SP) afirmou: “O Agente Secreto repete o feito de Ainda Estou Aqui e acaba de ser indicado a melhor filme do ano. Mais uma vez o cinema brasileiro orgulha e emociona o nosso país”.