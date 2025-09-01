Emma Stone muda visual para atuar na ficção científica 'Bugonia'Após a estreia do filme de Yorgos Lanthimos no Festival de Veneza deste ano, "Bugonia" tem previsão de estreia no Brasil dia 30 de outubro
Emma Stone vem chamando atenção nas redes sociais com novo trabalho cinematográfico que tem atuado e promovido.
Intitulado como "Bugonia", a comédia-ficção científica é dirigida pelo cineasta grego Yorgos Lanthimos, responsável pelo ganhador de Oscar "Pobres Criaturas" (2023).
Com o lançamento do filme no Festival de Veneza deste ano, a Universal Pictures lançou o trailer oficial da produção, estrelada por Emma Stonne, que surpreendeu ao aparecer careca e Jesse Plemons.
A primeira exibição do longa aconteceu nesta quinta-feira, 29, como parte da programação do Festival de Cinema italiano. Ao fim da exibição, a atriz vencedora do Oscar 2023 foi ovacionada de pé por seis minutos.
Além de Stone, também estão no elenco Alicia Silverstone ("As Patricinhas de Beverly Hills") e Stavros Halkias ("Sweethearts"). "Bugonia" tem previsão de estreia no Brasil dia 30 de outubro.
Confira o trailer oficial da produção
Sobre a história
"Bugonia" é uma adaptação de um longa sul-coreano de Jang Joon-hwan, "Save the Green Planet!", em que dois homens desejam salvar o planeta da ameaça alien. O roteiro é de Will Tracy.
A dupla decide então sequestrar a executiva de uma grande empresa, que eles suspeitam ser uma alienígena, para evitar que ela destrua a Terra.
Na versão original une ficção científica, suspense, comédia e drama psicológico.
Emma Stone afirma que acredita em alienígenas
"Bugonia" foi exibido no Festival de Veneza, mesmo evento que premiou "Pobre Criaturas", parceria anterior de Yorgos Lanthimos e Emma Stone, com o Leão de Ouro há dois anos. Durante uma coletiva de imprensa, a atriz declarou acreditar na existência de vida extraterrestre e justificou.
"Um dos meus ídolos sempre foi Carl Sagan, e ele acreditava profundamente que pensar que estamos sozinhos nesse universo imenso é algo bastante narcisista", disse Stone. "Então, sim, estou assumindo: acredito em alienígenas".