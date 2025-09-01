Emma Stone muda visual para atuar na ficção científica 'Bugonia'

"Bugonia" tem previsão de estreia no Brasil dia 30 de outubro / Crédito: Divulgação/Universal Pictures

Emma Stone vem chamando atenção nas redes sociais com novo trabalho cinematográfico que tem atuado e promovido. Intitulado como "Bugonia", a comédia-ficção científica é dirigida pelo cineasta grego Yorgos Lanthimos, responsável pelo ganhador de Oscar "Pobres Criaturas" (2023).

Confira o trailer oficial da produção



Sobre a história "Bugonia" é uma adaptação de um longa sul-coreano de Jang Joon-hwan, "Save the Green Planet!", em que dois homens desejam salvar o planeta da ameaça alien. O roteiro é de Will Tracy. A dupla decide então sequestrar a executiva de uma grande empresa, que eles suspeitam ser uma alienígena, para evitar que ela destrua a Terra.