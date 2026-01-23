Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conheça o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso, indicado do Oscar por ‘Sonhos de Trem’

Seu discurso de agradecimento, que incluiu a frase “Vai, Brasil! Vai, Corinthians!”, viralizou nas redes sociais.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Depois da vitória no Critics Choice, o fotógrafo publicou imagens nas redes sociais segurando o troféu ao lado de Wagner Moura, acompanhadas da legenda: “Nada mais importa”.

Crédito: Montagem/Reprodução/Redes Sociais

Veloso consolidou sua carreira transitando entre a publicidade de grandes marcas e o cinema independente nacional, com destaque para o filme “Rodantes”, de 2021.

Crédito: Reprodução

