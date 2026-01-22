Oscar 2026: veja lista de indicados completa

Quem são os indicados ao Oscar 2026? Veja lista completaAs indicações ao Oscar 2026 foram reveladas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nesta quinta-feira, 22; confira
Os indicados ao Oscar 2026 foram divulgados na manhã desta quinta-feira, 22, no canal oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood no YouTube.
Os atores Danielle Brooks e Lewis Pullman foram os responsáveis pelo anúncio, marcando o momento decisivo da temporada de premiações, que chegam ao fim no dia da entrega das estatuetas. A partir das nomeações, empresas por trás dos cineastas e produções impulsionam suas campanhas de divulgação.
Entre os anúncios, "O Agente Secreto", representa o Brasil na cerimônia do cinema internacional. Wagner Moura, protagonista do longa, também foi indicado.
Confira a lista completa com todos os indicados em cada categoria do Oscar 2026:
Oscar 2026: confira a lista de indicados
Melhor Filme
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Sonhos de Trem
Melhor Direção
- Chloé Zhao, por Hamnet
- Josh Safdie, por Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, por Uma Batalha Após a Outra
- Ryan Coogler, por Pecadores
- Joachim Trier, por Valor Sentimental
Melhor Ator
- Timothée Chalamet, por Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra
- Ethan Hawke, por Blue Moon
- Michael B. Jordan, por Pecadores
- Wagner Moura, por O Agente Secreto
Melhor Atriz
- Jesse Buckley, por Hamnet
- Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas Eu te Chutaria
- Kate Hudson, por Blue Moon
- Renate Reinsve, por Valor Sentimental
- Emma Stone, por Bugonia
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio Del Toro, por Uma Batalha Após a Outra
- Jacob Elordi, por Frankenstein
- Delroy Lindo, por Pecadores
- Sean Penn, por Uma Batalha Após a Outra
- Stellan Skargard, por Valor Sentimental
Melhor Atriz Coadjuvante
- Elle Fanning, por Valor Sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleas, por Valor Sentimental
- Amy Madigan, por A Hora do Mal
- Wonmi Mosaku, por Pecadores
- Teyana Taylor, por Uma Batalha Após a Outra
Melhor Roteiro Original
- Blue Moon, de Robert Kaplow
- Foi Apenas um Acidente, de Jafar Panahi e colaboradores
- Marty Supreme, de Ronald Bronstein e Josh Safdie
- Valor Sentimental, de Joachim Trier e Eskil Vogt
- Pecadores, de Ryan Coogler
Melhor Roteiro Adaptado
- Bugonia, de Will Tracy
- Frankenstein, de Guillermo del Toro
- Hamnet, de Chloé Zhao e Maggie O'Farrell
- Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson
- Sonhos de Trem, Clint Bentley e Greg Kwedar
Melhor Animação
- Arco
- Elio
- Guerreiras do K-Pop
- A Pequena Amélie
- Zootopia 2
Melhor Filme Internacional
- O Agente Secreto - Brasil
- Foi Apenas um Acidente - França
- Valor Sentimental - Noruega
- Sirat - Espanha
- A Voz de Hindi Rijab - Tunísia
Melhor Direção de Elenco
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- O Agente Secreto
- Pecadores
Melhor Documentário
- Alabama: Presos do Sistema
- Embaixo da Luz de Neon
- Rompendo Rochas
- A Vizinha Perfeita
- Mr. Nobody against Putin
Melhor Curta-Metragem
- Butchers Stain
- A Friend Of Dorothy
- Two People Exchanging Saliva
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
Melhor Curta-Metragem de Animação
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Melhor Trilha Sonora
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Pecadores
Melhor Canção Original
- Dear Me, de Diane Warren: Relentless
- Dream as One, do filme Avatar: Fogo e Cinzas
- Golden, de Guerreiras do K- Pop
- I Lied to You, de Pecadores
- Train Dreams, do filme Sonhos de Trem
- Sweet Dreams Of Joy, de Viva Verdi!
Melhor Som
- F1
- Frankenstein
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sirat
Melhor Design de Produção
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
Melhor Fotografia
- Frankenstein, de Dan Laustsen
- Marty Supreme, Darius Khondji
- Uma Batalha Após a Outra, de Michael Bauman
- Pecadores, de Autumn Durald Arkapaw
- Sonhos de Trem, de Adolpho Veloso
Melhor Cabelo e Maquiagem
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Melhor Figurino
- Avatar: Fogo e Cinzas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Pecadores
Melhor Montagem
- F1
- Marty Supreme
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Uma Batalha Após a Outra
Melhores Efeitos Visuais
- Avatar: Fogo e Cinzas
- F1
- Jurassic World: Recomeço
- O Ônibus Perdido
- Pecadores
Oscar 2026: saiba quando será a premiação
A 98º edição do Oscar, uma das principais premiações do cinema, acontece no dia 15 de março. A partir das 20 horas, a cerimônia é transmitida ao vivo pela ABC e em plataformas digitais, diretamente de Los Angeles.
Como de costume, o evento acontece no Dolby Theatre. A apresentação está nas mãos do comediante Conan O'Brien pelo segundo ano consecutivo.