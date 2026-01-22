Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Oscar 2026: veja lista de indicados completa

Quem são os indicados ao Oscar 2026? Veja lista completa

As indicações ao Oscar 2026 foram reveladas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nesta quinta-feira, 22; confira
Atualizado às Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Arthur Albano e Júlia Honorato Autor
Os indicados ao Oscar 2026 foram divulgados na manhã desta quinta-feira, 22, no canal oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood no YouTube.

Os atores Danielle Brooks e Lewis Pullman foram os responsáveis pelo anúncio, marcando o momento decisivo da temporada de premiações, que chegam ao fim no dia da entrega das estatuetas. A partir das nomeações, empresas por trás dos cineastas e produções impulsionam suas campanhas de divulgação.

Entre os anúncios, "O Agente Secreto", representa o Brasil na cerimônia do cinema internacional. Wagner Moura, protagonista do longa, também foi indicado.

Confira a lista completa com todos os indicados em cada categoria do Oscar 2026:

Melhor Filme

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • O Agente Secreto 
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem

Melhor Direção

  • Chloé Zhao, por Hamnet
  • Josh Safdie, por Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson, por Uma Batalha Após a Outra
  • Ryan Coogler, por Pecadores
  • Joachim Trier, por Valor Sentimental

Melhor Ator

  • Timothée Chalamet, por Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra
  • Ethan Hawke, por Blue Moon
  • Michael B. Jordan, por Pecadores
  • Wagner Moura, por O Agente Secreto

Melhor Atriz

  • Jesse Buckley, por Hamnet
  • Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas Eu te Chutaria 
  • Kate Hudson, por Blue Moon
  • Renate Reinsve, por Valor Sentimental
  • Emma Stone, por Bugonia

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio Del Toro, por Uma Batalha Após a Outra
  • Jacob Elordi, por Frankenstein 
  • Delroy Lindo, por Pecadores
  • Sean Penn, por Uma Batalha Após a Outra
  • Stellan Skargard, por Valor Sentimental

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Elle Fanning, por Valor Sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleas, por Valor Sentimental
  • Amy Madigan, por A Hora do Mal
  • Wonmi Mosaku, por Pecadores
  • Teyana Taylor, por Uma Batalha Após a Outra

Melhor Roteiro Original

  • Blue Moon, de Robert Kaplow
  • Foi Apenas um Acidente, de Jafar Panahi e colaboradores
  • Marty Supreme, de Ronald Bronstein e Josh Safdie
  • Valor Sentimental, de Joachim Trier e Eskil Vogt
  • Pecadores, de Ryan Coogler

Melhor Roteiro Adaptado

  • Bugonia, de Will Tracy
  • Frankenstein, de Guillermo del Toro
  • Hamnet, de Chloé Zhao e Maggie O'Farrell
  • Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson 
  • Sonhos de Trem, Clint Bentley e Greg Kwedar

Melhor Animação

  • Arco
  • Elio
  • Guerreiras do K-Pop
  • A Pequena Amélie
  • Zootopia 2

Melhor Filme Internacional

  • O Agente Secreto - Brasil
  • Foi Apenas um Acidente - França
  • Valor Sentimental - Noruega
  • Sirat - Espanha
  • A Voz de Hindi Rijab - Tunísia 

Melhor Direção de Elenco

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • O Agente Secreto
  • Pecadores

Melhor Documentário

  • Alabama: Presos do Sistema
  • Embaixo da Luz de Neon
  • Rompendo Rochas
  • A Vizinha Perfeita
  • Mr. Nobody against Putin

Melhor Curta-Metragem

  • Butchers Stain
  • A Friend Of Dorothy
  • Two People Exchanging Saliva
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers

Melhor Curta-Metragem de Animação

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Melhor Trilha Sonora

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Pecadores

Melhor Canção Original

  • Dear Me, de Diane Warren: Relentless
  • Dream as One, do filme Avatar: Fogo e Cinzas
  • Golden, de Guerreiras do K- Pop
  • I Lied to You, de Pecadores
  • Train Dreams, do filme Sonhos de Trem
  • Sweet Dreams Of Joy, de Viva Verdi!

Melhor Som

  • F1
  • Frankenstein
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Sirat

Melhor Design de Produção

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores

Melhor Fotografia

  • Frankenstein, de Dan Laustsen
  • Marty Supreme, Darius Khondji
  • Uma Batalha Após a Outra, de Michael Bauman
  • Pecadores, de Autumn Durald Arkapaw
  • Sonhos de Trem, de Adolpho Veloso

Melhor Cabelo e Maquiagem

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Pecadores
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Melhor Figurino

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Pecadores

Melhor Montagem

  • F1
  • Marty Supreme
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Uma Batalha Após a Outra

Melhores Efeitos Visuais

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • F1
  • Jurassic World: Recomeço
  • O Ônibus Perdido
  • Pecadores

Oscar 2026: saiba quando será a premiação

A 98º edição do Oscar, uma das principais premiações do cinema, acontece no dia 15 de março. A partir das 20 horas, a cerimônia é transmitida ao vivo pela ABC e em plataformas digitais, diretamente de Los Angeles.

Como de costume, o evento acontece no Dolby Theatre. A apresentação está nas mãos do comediante Conan O'Brien pelo segundo ano consecutivo.

