Oscar 2026: veja lista de indicados completa

As indicações ao Oscar 2026 foram reveladas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nesta quinta-feira, 22; confira

Os indicados ao Oscar 2026 foram divulgados na manhã desta quinta-feira, 22, no canal oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood no YouTube.

Os atores Danielle Brooks e Lewis Pullman foram os responsáveis pelo anúncio, marcando o momento decisivo da temporada de premiações, que chegam ao fim no dia da entrega das estatuetas. A partir das nomeações, empresas por trás dos cineastas e produções impulsionam suas campanhas de divulgação.