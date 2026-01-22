Oscar 2026: brasileiro é indicado a Melhor Fotografia em longa da Netflix

Oscar 2026: brasileiro é indicado a Melhor Fotografia em longa da NetflixO brasileiro Adolpho Veloso concorre na categoria Melhor Fotografia pelo filme "Sonhos de Trem". Brasil contabiliza cinco indicações ao Oscar 2026
Adolpho Veloso, brasileiro que atua como diretor de fotografia, foi indicado ao Oscar pelo trabalho desenvolvido no longa-metragem "Sonhos de Trem" - lançado em novembro pela plataforma de streaming Netflix.
Pelo filme, Adolpho Veloso já havia recebido o Critcs Choice Award 2026 e, agora, ele concorre ao Oscar na categoria Melhor Fotografia.
O Brasil no Oscar 2026
Com a indicação de Veloso, o Brasil contabiliza cinco categorias no Oscar 2026. O longa-metragem "O Agente Secreto", do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, concorre em quatro categorias: Melhor Direção de Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Filme.
A premiação é a 98ª edição dos Academy Awards, um dos principais reconhecimentos do mercado cinematográfico. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia realizada no dia 15 de março, um domingo.
Quantos brasileiros já foram indicados ao Oscar? Relembre
A lista com os indicados para cada categoria da cerimônia foi divulgadaa partir das 10h30min (horário de Brasília) desta quinta-feira, 22, pelo canal oficial da Academia no YouTube.
Este é o segundo ano consecutivo em que o Brasil tem indicações ao Oscar. Em 2025, 'Ainda Estou Aqui', do diretor brasileiro Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, concorreu em três categorias e fez história como o primeiro a receber o prêmio de Melhor Filme Internacional.
Quem é Adolpho Veloso?
A filmografia do diretor brasileiro de 37 anos contempla obras como "On Yoga: The Architecture of Peace" e "Rodantes". Para os próximos meses, o brasileiro tem previstos como lançamentos os longas "Queen at Sea" e "Remain".
Uma das marcas de Adolpho Veloso é a versatilidade. Ele já trabalhou em videoclipes de artistas como Pabllo Vittar e Gloria Groove.