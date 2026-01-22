Oscar 2026: brasileiro é indicado a Melhor Fotografia em longa da Netflix

O brasileiro Adolpho Veloso concorre na categoria Melhor Fotografia pelo filme "Sonhos de Trem" / Crédito: BBP Train Dreams/Divulgação

Adolpho Veloso, brasileiro que atua como diretor de fotografia, foi indicado ao Oscar pelo trabalho desenvolvido no longa-metragem "Sonhos de Trem" - lançado em novembro pela plataforma de streaming Netflix. Pelo filme, Adolpho Veloso já havia recebido o Critcs Choice Award 2026 e, agora, ele concorre ao Oscar na categoria Melhor Fotografia.

O Brasil no Oscar 2026 Com a indicação de Veloso, o Brasil contabiliza cinco categorias no Oscar 2026. O longa-metragem "O Agente Secreto", do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, concorre em quatro categorias: Melhor Direção de Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Filme. O diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso ganhou o Critics Choice Awards de melhor fotografia pelo filme "Sonhos de Trem" neste domingo, 4 Crédito: IMDB/Reprodução A premiação é a 98ª edição dos Academy Awards, um dos principais reconhecimentos do mercado cinematográfico. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia realizada no dia 15 de março, um domingo.