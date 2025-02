Deus, família e Spielberg: grandes clássicos dos discursos de agradecimento do Oscar

Os discursos cada vez mais longos dos vencedores do Oscar agradecem principalmente à família, à equipe de filmagem, a Deus ou à uma figura inspiradora do cinema. Antes da 97ª cerimônia do Oscar no domingo, a AFP analisou cerca de 2.100 discursos proferidos desde 1953 por ganhadores de estatuetas, seja para um filme concorrente ou falando por si mesmos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As poucas frases ditas em um idioma diferente do inglês foram, em sua maioria, traduzidas com a tradução proposta pelo Oscar.

Mais de 80% desses discursos foram proferidos por homens. Na década de 1950, uma média de 3 frases por discurso era proferida. Desde então, sua duração continuou a aumentar, chegando a 15 frases em 2024. No entanto, discursos longos devem ser proibidos. Os indicados de 2025 foram lembrados na terça-feira de que não devem falar por mais de 45 segundos se ganharem.

O discurso mais longo foi proferido por Daniel Kaluuya, melhor ator coadjuvante em "Judas e o Messias Negro" em 2021, com quase 70 frases. Em 3 minutos e 30 segundos, ele citou cerca de 30 pessoas, de Deus a sua equipe, sua família e "todos que ele ama, de Londres a Kampala". Em contrapartida, quase 200 ganhadores optaram pela brevidade com uma única frase. Quando Charles Brackett, Walter Reisch e Richard Breen ganharam o Oscar de Melhor Roteiro Original por "Titanic", em 1954, Brackett mal teve tempo de pegar a estatueta e dizer "Obrigado" antes que o trio fosse direcionado para o outro lado do palco.

As mulheres fazem os discursos mais longos, com mais de 9 frases em média, em comparação com 7 frases dos homens. As vencedoras do Oscar de Melhor Atriz são as que mais falam, com 18 frases, duas frases e meia a mais do que seus colegas homens. - A Academia, Deus e Spielberg - O elemento indispensável é a palavra "obrigado", que está presente em quase 95% dos discursos analisados.

Alguns expressam sua "gratidão", como Vincente Minnelli em 1959, quando recebeu o Oscar de Melhor Diretor por "Gigi". Outros, como Arthur Harari, que recebeu o prêmio em 2024 junto com Justine Triet pelo roteiro de "Anatomia de uma Queda", uma vez no palco, deixam seus agradecimentos ao seu co-recebedor. As "melhores atrizes" são as que mais agradecem, usando a palavra "obrigada" 6,2 vezes. Halle Berry dedicou metade das cerca de 60 frases de seu discurso a agradecimentos em 2002, quando se tornou a primeira atriz negra a ganhar esse Oscar por seu papel em "A Última Ceia". Considerando que "este momento é muito maior do que ela", a atriz dedicou seu prêmio a "todas as mulheres de cor sem nome e sem rosto que agora têm uma chance porque esta porta se abriu esta noite".