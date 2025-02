Timothée Chalamet pode surpreender no Oscar com interpretação de Bob Dylan?

Após a surpreendente vitória do astro de 'Um Completo Desconhecido' no SAG, seu discurso de aceitação viral e uma campanha que chamou a atenção, será que ele conseguirá superar Adrien Brody na disputa pelo cobiçado prêmio de Melhor Ator?

Nas últimas semanas, Timothée Chalamet virou do avesso a noção de como devem se comportar os indicados ao Oscar para garantir seus votos. Mas será que, ainda assim, ele pode ser recompensado com o prêmio de melhor ator na cerimônia do dia 2 de março?

Ele apareceu na estreia do seu filme em uma bicicleta elétrica; invadiu o seu próprio concurso de sósias ; riu de todas as vezes em que deixou de ganhar prêmios, no programa de TV Saturday Night Live; e, no Dia dos Namorados, ele apareceu em Berlim, na Alemanha, de camiseta e calças cor-de-rosa, sob temperaturas abaixo de zero.

Getty Images Depois do prêmio do Sindicato dos Atores, será que Timothée Chalamet poderá surpreender na cerimônia do Oscar?

Mas, no último domingo (23/2), Chalamet ganhou o prêmio SAG (do Sindicato dos Atores), pela sua interpretação do jovem Bob Dylan no filme biográfico Um Completo Desconhecido, de James Mangold. E, com 29 anos de idade, ele recebeu o prêmio de melhor ator com um discurso marcado pela sinceridade, que viralizou na internet.

O favorito para o prêmio é Adrien Brody, que interpreta um sobrevivente do Holocausto no filme O Brutalista , do diretor Brady Corbet. Ele venceu o Globo de Ouro , o Bafta e o Critics' Choice Awards, tradicionais prenúncios do Oscar.

Além do incidente da bicicleta elétrica em Londres e das brincadeiras com sua expressão de "perdedor de prêmios" no Saturday Night Live, ele conversou com Kendrick Lamar antes da apresentação do rapper no show do intervalo, na final do Super Bowl.

Ele também causou boa impressão no canal de esportes ESPN, com suas previsões acertadas sobre o futebol americano universitário. Algumas pessoas o chamaram de "Lisan al-Gaib", em referência ao seu personagem com ares de profeta em Duna: Parte 2 – outra produção que contou com a participação de Chalamet e também concorre ao prêmio de melhor filme, ao lado de Um Completo Desconhecido.

Getty Images A campanha para a premiação levou Chalamet a usar roupas incomuns, como esta aparição no Festival de Cinema de Berlim, na Alemanha.

"O que eu acho mais interessante é a reação das pessoas", conta à BBC o editor-chefe de prêmios da Variety, Clayton Davis, sobre a campanha de Chalamet.