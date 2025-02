Oscar 2025: bares e restaurantes que transmitem a cerimônia em Fortaleza

Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva no filme "Ainda Estou Aqui", é uma das favoritas na categoria "Melhor Atriz" do Oscar 2025 / Crédito: Alberto Pizzoli/AFP

O Oscar 2025 tem um gostinho especial para os brasileiros com a participação do filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, em três categorias: “Melhor Atriz”, “Melhor Filme Internacional” e “Melhor Filme”. Estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, este é o retorno do cineasta brasileiro à premiação — em 1999, ele foi indicado na categoria "Melhor Filme Estrangeiro” com “Central do Brasil”. Fernanda Montenegro, mãe de Torres, concorria a “Melhor Atriz” pelo papel de Dora, mas a estatueta ficou com Gwyneth Paltrow.

Veja Também | Vitória de Demi Moore no SAG Awards afeta Fernada Torres no Oscar?

Para esta edição da premiação, as esperanças estão fortes, principalmente após e vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro e os comentários positivos da crítica especializada de países como Estados Unidos e Inglaterra. Mesmo que Demi Moore seja um nome favorito para vencer. Na capital cearense, alguns estabelecimentos irão transmitir a cerimônia de premiação, que acontece neste domingo, 2, ou pelo menos as categorias que Fernanda e o filme estão concorrendo. Confira. Locais para assistir o Oscar em Fortaleza The Lights O The Lights anunciou no Instagram a festa “Bailinho das Luzes”, com discotecagem de DJ Silas, Thalia e Tiito. Na programação está previsto um concurso de melhor fantasia de Fernanda Torres, com prêmio de R$ 100 em consumação, e exibição das categorias que a atriz e o filme estão concorrendo. A entrada é gratuita até às 23h30min.