Oscar 2025: 3 curtas indicados estão online; veja onde assistir grátis

Na corrida do Oscar 2025, a categoria de "Melhor Filme" pode ser um dos destaques aguardados da noite, mas a premiação norte-americana não se limita apenas às indicações de longas-metragens.

Com opções de exibição gratuita para o público, as categorias de curtas-metragens também fazem parte da disputa e se dividem entre documentários, live-action e animação.

Confira a seleção de três curtas indicados ao Oscar 2025 e disponíveis de graça.

Oscar 2025: ‘I’m Not a Robot’ Indicada na categoria de “Melhor Curta-Metragem em Live Action”, a produção “I’m Not a Robot” está disponível gratuitamente no YouTube, com legendas em inglês, no perfil do jornal The New Yorker.

O curta-metragem selecionado explora a crise existencial de uma mulher após falhar em uma série de testes de Captcha. Na trama, ela passa a questionar se é realmente humana, ou um robô. Onde: YouTube (The New Yorker) Vitória de Demi Moore no SAG Awards afeta Fernada Torres no Oscar? ENTENDA

Oscar 2025: ‘Instruments of a Beating Heart’ Na categoria de “Melhor Documentário de Curta-Metragem” no Oscar 2025, as filmagens para “Instruments of a Beating Heart” foram realizadas em 2022 e seguem os alunos da primeira série de uma escola pública de Tóquio, no Japão. “As tradições de construção do caráter na educação japonesa são vivenciadas por Ayame, que, diante dos novos desafios, aprende a ser resiliente”, descreve a diretora do curta-metragem, Ema Ryan Yamazaki. Disponível no YouTube, a produção do The New York Times oferece legendas em português.