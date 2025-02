Oscar 2025: jornal The New York Times prevê vitória de Fernanda Torres

The New York Times prevê vitória de Fernanda Torres na categoria de "Melhor Atriz" do Oscar 2025 / Crédito: Divulgação/Sony Pictures

Faltam poucos dias para a cerimônia do Oscar 2025 e as especulações para os vencedores das principais categorias não param. Nesta quinta-feira, 27, foi a vez do The New York Times, que prevê Fernanda Torres ganhando a estatueta como “Melhor Atriz” por “Ainda Estou Aqui”. A aposta foi feita por Kyle Buchanan, repórter especializado na temporada de premiações. Ele afirmou que, após a estreia do filme de Walter Salles nos Estados Unidos, as chances de uma vitória da filha de Fernanda Montenegro no próximo domingo, 2, aumentaram.

Ser a última concorrente a ser vista vale a pena, e ela tem recebido muitos votos de membros da Academia que agora estão conhecendo seu filme. Com a disputa tão acirrada entre (Demi) Moore e (Mikey) Madison, me pergunto se os votantes não ficarão tentados a escolher Torres como uma alternativa de terceiro partido", escreveu o jornalista, apesar de ressaltar que qualquer uma das três pode vencer.