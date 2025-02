Carnaval: doenças são mais comuns na folia; veja quais e como prevenir

Aumento de aglomerações pode ser fator de risco para a imunidade / Crédito: Samuel Setubal

Carnaval é tempo de alegria, festa e muita folia, mas é importante lembrar que só se diverte quem tem saúde! Nessa época, algumas doenças aparecem mais facilmente diante do aumento de riscos de infecção. Você sabe quais são? SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A médica Larissa Pontes fala ao O POVO sobre esses pontos de atenção e dá dicas de como se prevenir de adoecimentos no Carnaval. Confira a seguir.



Carnaval: quais são as doenças mais comuns no período? Os meses de fevereiro e março já são conhecidos pelas variações climáticas e chuvas frequentes no Ceará. Isso já é um fator de aumento nos casos de infecções, mas ainda existe o fator extra do aumento de festas pré-Carnaval. “A gente sempre vê um aumento gritante das doenças virais nesse período, tanto devido às mudanças no tempo, com as chuvas e o calor, quanto por causa do aumento de aglomerações”, expõe Larissa. Caso cuidados não sejam tomados e muitas pessoas acabem afetadas pelos vírus, é natural que ocorra um aumento na procura por atendimentos médicos.