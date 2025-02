Carnaval de Aquiraz 2025: veja programação completa do CarnAquiraz

Com programação de shows gratuitos em diversos pontos do município praiano, o CarnAquiraz – festa de Carnaval de Aquiraz – terá atrações para todos os gostos.

Iniciando no sábado, 1º, a agenda de abertura do CarnAquiraz terá shows de Taty Girl, Teto, Diego Facó e Davizão no polo da Prainha. Já em Iguape, a folia contará com a presença de Dilsinho, Brendinha e a dupla Ramin e Randinho.

A programação em Aquiraz segue até a terça-feira, 4, com eventos na Prainha e em Iguape. Saulo Fernandes, Rogerinho, Márcia Fellipe e outros artistas devem se apresentar na festa da cidade. As atrações do polo no Batoque ainda não foram reveladas.

Show de Pedro Sampaio no Carnaval de Aquiraz 2025 é cancelado

O DJ Pedro Sampaio havia sido anunciado como uma das atrações principais do Carnaval de Aquiraz 2025, mas sua participação no evento foi cancelada. No dia 5 deste mês, o artista revelou que passaria por um procedimento cirúrgico no joelho, o fazendo suspender toda agenda de Carnaval.