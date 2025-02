Carnaval Horizonte 2025: veja a programação completa do Hori Folia

Entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, a programação de shows gratuitos em diversos pontos do município irá atender aos diversos públicos no Hori Folia.

Na sexta-feira, 28, a festa tem início com o tradicional Baile da Saudade, na Praça do Zumbi, a partir das 18 horas, com a participação de Forró do Zézinho e Forró Lábios Morenos.

Hori Folia terá shows de Lagosta Bronzeada e Limão com Mel

Dando continuidade à programação, entre os dias 1º, 2, 3 e 4, Horizonte irá receber atrações como Suzy Navarro, Limão com Mel, Junior Vianna e Lagosta Bronzeada, que se apresentam na Avenida do Canal.