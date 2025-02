Carnaval de Paracuru 2025: veja agenda completa do Paracuru Folia

Programação do Paracuru Folia 2025, a festa de Carnaval em Paracuru, terá shows gratuitos de Simone Mendes, Henry Freitas e mais atrações

Uma das cidades mais famosas no Ceará para curtir o Carnaval, o Paracuru está com programação especial para a festa deste ano.

Com agenda de shows iniciando nesta sexta-feira, 28, a folia no município segue até a terça-feira, 4, com apresentações de forró, axé e piseiro que irão animar todos os públicos.