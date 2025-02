5 cuidados com glitter e tinta na região íntima no Carnaval

O glitter e as tintas corporais são amplamente utilizados no Carnaval para complementar fantasias. No entanto, apesar de parecerem inofensivos, podem causar danos quando aplicados em certas áreas do corpo, especialmente na região íntima.

O glitter, por exemplo, é composto por micropartículas plásticas e metálicas que não se dissolvem facilmente. Quando aplicado na região íntima, pode entrar em contato com a mucosa vaginal, provocando irritações, alergias e até microlesões.