Carnaval sem dengue: campanha de conscientização realiza ações educativas em terminais de ônibus e estações de metrô

Campanha de conscientização faz carnaval nas estações de metrô com ações educativas para orientar a população sobre a prevenção das arboviroses / Crédito: FÁBIO LIMA

Uma campanha de conscientização com ações educativas para orientar a população sobre a prevenção das arboviroses foi iniciada nesta segunda-feira, 24, na estação de metrô do bairro Parangaba, em Fortaleza. A iniciativa integra a campanha “Carnaval sem dengue”, da Prefeitura de Fortaleza. A iniciativa visa conscientizar as pessoas no período pré-carnavalesco, até o dia 28 deste mês, a fim de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti na Capital.

Durante a intervenção, os agentes da Vigilância Ambiental em Saúde, da Prefeitura de Fortaleza, passaram pelos vagões do metrô com uma banda que levava instrumentos musicais e caixa de som, nos quais tocavam paródias das marchinhas de carnaval. Assim, eles chamavam a atenção dos passageiros para orientar sobre as medidas preventivas contra o mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya.

A iniciativa também foi executada no terminal do mesmo bairro. O coordenador do Núcleo de Educação em Saúde e Mobilização Social, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Josimar Albuquerque, afirma que a ação é importante para educar a população sobre a prevenção das arboviroses em um “local com grande fluxo de pessoas”. Além do terminal e da estação de metrô da Parangaba, a campanha ocorrerá nos terminais da Messejana e Siqueira, nas rodoviárias de Messejana e Engenheiro João Thomé, e estação de metrô José de Alencar, no Centro de Fortaleza. “A ideia é alertar a população, com essa bandinha já chamando a atenção da parte lúdica, educativa, com música, com paródia, para redobrar os cuidados nesse período de chuva”, explica Josimar. “E hoje nós estamos trabalhando aqui tanto no Terminal da Parangaba, como no metrô, com a bandinha, mostrando mosquito e a mensagem educativa, levando essa educação sobre prevenção para todos”, acrescenta.

Neste ano, cerca de 20 casos de dengue e cinco de chikungunya foram confirmados em Fortaleza, até a manhã desta segunda-feira, 24. Além disso, pouco mais de 270 pessoas estão com suspeita da dengue na Capital. Em 2024, houve mais de 3 mil casos de dengue confirmados, e neste mesmo ano a arbovirose levou duas pessoas a óbito, de acordo com o Sistema de Monitoramento Diário de Agravos (Simda), da Prefeitura de Fortaleza. Já em 2025, o Simda não registrou óbitos por dengue ou chikungunya, em Fortaleza, até o momento. Para a dona de casa, Elizangela Silva, 51, a ação é importante para “o povo lembrar que não pode dar chance ao mosquito da dengue”. Ela também afirma que gostou da intervenção: "Eu adorei, gostei muito, é muito animado e é uma coisa muito boa, que é para o pessoal ficar sabendo o que é bom para a saúde”.

A necessidade de participação coletiva na prevenção da dengue

Yohana destaca que percebe que “a preocupação com a prevenção da doença é mais individual do que coletiva”. “Mas eu queria que fosse uma preocupação comunitária, afinal, não adianta estar cuidando dentro de casa, e daí tem outros cantos que ninguém está prestando atenção”.

O coordenador de Vigilância em Saúde, Josete Malheiro, explica que, “controlar a dengue é tarefa de todos”. E acrescenta: “Essa é uma informação que a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza passa para cada morador, para cada cidadão e cidadã que reside nessa Cidade”.

“Agora no período que antecede o Carnaval estamos chamando a atenção para que tenhamos uma folia saudável, tranquila, pacífica e sem dengue”, ressalta Malheiro. Ele esclarece que a campanha tem duas abordagens de atuação: controle químico da reprodução do mosquito na fase de larvas e também na fase adulta e atividades de mobilização social e educação e saúde.